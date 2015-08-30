به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع امریکا «پنتاگون» پروژه جدیدی را با شرکت ها و موسساتی مانند اپل، بوئینگ، دانشگاه هاروارد، ناسا و ... برای ساخت و توسعه حسگرهای انعطاف پذیری آغاز کرده که منجربه تولید تجهیزات و فناوری های پوشیدنی پیشرفته و جدیدی خواهند شد.



مجموعه این موسسات و شرکت ها با عنوان FlexTech شناخته می شوند. موسسات و شرکت ها با همکاری پنتاگون به ساخت و توسعه پروژه های مختلفی می پردازند که تاکنون موفق به ادامه آنها نشده بودند و از سوی دیگر، مقامات وزارت دفاع امریکا معتقدند، پنتاگون برای در اختیار داشتن فناوری های جدید نیاز به همکاری با شرکت ها و موسسات فناوری و پیشرفته خصوصی و دولتی دارد.

پنتاگون به دنبال استفاده از فناوری های جدید با استفاده از چاپگرهای پیشرفته سه بعدی است تا بتواند به تجهیزات الکترونیکی و انعطاف پذیری دست پیدا کند که قابلیت نصب و استفاده در لباس های سربازان را داشته و بر قدرت نظامی آنها نیز بیافزاید.

از دیگر قابلیت های تجهیزات الکترونیکی انعطاف پذیر می توان به استفاده در یکپارچه سازی ساختار بدنه کشتی، هواپیما، پهپاد یا سایر ابزارهای جنگی اشاره کرد. احداث چنین موسسه ای و استفاده از دانش پیشرفته شرکت های فناوری برای توسعه فناوری های پوشیدنی انعطاف پذیر در خدمت ارتش امریکا خواهد بود تا در هر لحظه قادر به برقراری ارتباط با سربازان بوده یا بتوانند به نجات جان آنها بپردازند.

دولت امریکا هزینه ای بیش از ۷۵ میلیون دلار در طول ۵ سال آینده در موسسه FlexTech سرمایه گذاری خواهد کرد. بخش های دیگری مانند لابراتور تحقیقات نیروی هوایی امریکا ۹۰ میلیون دلار و دولت های ایالتی نیز حدود ۱۱۷ میلیون دلار از بودجه خود را به این بخش اختصاص داده اند.

این موسسه متشکل از ۱۶۰ شرکت فناوری است که از میان آنها می توان به کمپانی های فناوری مانند «اپل، HP، بوئینگ، موسسه تحقیقاتی Palo Alto ،ناسا، دانشگاه هاروارد یا موسسات و کالج های محلی اشاره کرد. »

تجربه قبلی دولت امریکا در ایجاد گروه های تحقیقاتی خصوصی و دولتی به سال ۲۰۱۲ میلادی و تشکیل گروهی برای توسعه فناوری های چاپ سه بعدی برمی گردد.