جلسات امیدبخش اصولگرایان برای وحدت/ گزارش معایب و محاسن برجام

احمد امیر آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت تمایلی به ارائه لایحه در مورد برجام ندارد گفت: در صورت عدم ارائه لایحه برجام از سوی دولت مجلس نمی تواند به تصویب یا رد برجام ورود کند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین کمیسیون ویژه برجام را بررسی کرده و فقط گزارشی از معایب و محاسن برجام در صحن علنی قرائت خواهد شد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس همچنین در مورد تلاش های اصولگرایان برای دست یابی به وحدت گفت: جلساتی که میان آیات عظام یزدی، موحدی کرمانی و مصباح یزدی برگزار می شود، جلساتی امید بخش بوده و موجب وحدت اصولگرایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان خواهد شد.

وی ادامه داد: به احتمال زیاد هیاتی برای اینکه حرف آخر را در وحدت اصولگرایان بزند تحت نظر این بزرگواران تشکیل خواهد شد.