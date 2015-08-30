  1. سیاست
  2. مجلس
۸ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۱۵

عضو فراکسیون اصولگرایان در گفتگو با مهر مطرح کرد:

جلسات امیدبخش اصولگرایان برای وحدت/ گزارش معایب و محاسن برجام

جلسات امیدبخش اصولگرایان برای وحدت/ گزارش معایب و محاسن برجام

نماینده قم در مجلس گفت: جلساتی که میان آیات عظام یزدی، موحدی کرمانی و مصباح یزدی برگزار می شود، جلساتی امید بخش بوده و موجب وحدت اصولگرایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان خواهد شد.

احمد امیر آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت تمایلی به ارائه لایحه در مورد برجام ندارد گفت: در صورت عدم ارائه لایحه برجام از سوی دولت مجلس نمی تواند به تصویب یا رد برجام ورود کند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین کمیسیون ویژه برجام را بررسی کرده و فقط گزارشی از معایب و محاسن برجام در صحن علنی قرائت خواهد شد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس همچنین در مورد تلاش های اصولگرایان برای دست یابی به وحدت گفت: جلساتی که میان آیات عظام یزدی، موحدی کرمانی و مصباح یزدی برگزار می شود، جلساتی امید بخش بوده و موجب وحدت اصولگرایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان خواهد شد.

وی ادامه داد: به احتمال زیاد هیاتی برای اینکه حرف آخر را در وحدت اصولگرایان بزند تحت نظر این بزرگواران تشکیل خواهد شد.

کد مطلب 2898670

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها