به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فلاح ظهر شنبه در مراسم افتتاح پروژه های هفته دولت در شهرستان اهر با اشاره به اینکه توجه به زیباسازی شهر و فضای سبز در اولویت قرار گرفته است، گفت: در طول سالجاری بیش از ۲ هزار اصله درختکاری شده است.

شهردار اهر از احداث دو پارک محله محور و یک پارک ساحلی در سطح شهر اهر خبر داد و گفت: تمامی پارک های اهر استانداردسازی شده و برای بهره برداری مجدد از شهربازی باغ شهر ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی ادامه داد: همچنین شهربازی پارک شیخ شهاب الدین اهری در مراحل پایانی قرار گرفته و تا هفته های آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد.

فلاح به پروژه های شهرداری اهر نیز اشاره کرد و افزود: امروز هفت پروژه مهم و تاثیرگذار شهرداری اهر با اعتبار بیش از ۱۶۸ میلیارد ريال افتتاح شد.

شهردار اهر در پایان یادآور شد: این هفت پروژه در طول چهار ماه نخست سال جاری آماده بهره برداری شده است.