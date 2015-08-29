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۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۶:۳۷

شهردار اهر:

سه پارک محله محور و ساحلی در اهر احداث می‌شود

سه پارک محله محور و ساحلی در اهر احداث می‌شود

اهر- شهردار اهر از احداث دو پارک محله محور و یک پارک ساحلی در سطح شهر اهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فلاح ظهر شنبه در مراسم افتتاح پروژه های هفته دولت در شهرستان اهر با اشاره به اینکه توجه به زیباسازی شهر و فضای سبز در اولویت قرار گرفته است، گفت: در طول سالجاری بیش از ۲ هزار اصله درختکاری شده است.

شهردار اهر از احداث دو پارک محله محور و یک پارک ساحلی در سطح شهر اهر خبر داد و گفت: تمامی پارک های اهر استانداردسازی شده و برای بهره برداری مجدد از شهربازی باغ شهر ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی ادامه داد: همچنین شهربازی پارک شیخ شهاب الدین اهری در مراحل پایانی قرار گرفته و تا هفته های آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد.

فلاح به پروژه های شهرداری اهر نیز اشاره کرد و افزود: امروز هفت پروژه مهم و تاثیرگذار شهرداری اهر با اعتبار بیش از ۱۶۸ میلیارد ريال افتتاح شد.

شهردار اهر در پایان یادآور شد: این هفت پروژه در طول چهار ماه نخست سال جاری آماده بهره برداری شده است.

کد مطلب 2898671

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