جاده اهر – تبریز یکی از موانع توسعه منطقه ارسباران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق پورمهدی بعداز ظهر شنبه در آیین افتتاح پروژه های عمران شهری که در میدان شورای اهر برگزار شد، افزود: با پیگیری های لازم بزرگراه اهر- تبریز با واگذاری به چهار پیمانکار مجرب سرعت می گیرد.

وی سپس گفت: شهرستان اهر یکی از شهرستان های استان می باشد که متأسفانه در گذشته مورد بی مهری قرار گرفته بود.

وی همچنین ابراز داشت: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید توسعه متوازن تمامی مناطق استان از اولویت کاری مسئولین استان بوده و دراین راستا در سال جدید برنامه های متنوعی برای توسعه این مناطق تدارک دیده شده است که خوشبختانه این شهرستان یکی از این مناطق مهم است که اهتمام جدی دولت توجه به توسعه همه جانبه آن می باشد.

معاون عمرانی استاندار اذربایجان شرقی، جاده اهر – تبریز را یکی از موانع توسعه این منطقه عنوان کرد که خوشبختانه با پیگیری های لازم در سفر ریاست جمهوری به آذربایجان شرقی این پروزه یکی از پروژه های اولویت دار استان معرفی شده بود و به میمنت این سفر نهصد میلیارد ريال به این امر اختصاص یافته و چهار پیمانکار با سرعت و شدت لازم در حال کار می باشد.

وی گفت: از بنیاد مسکن که یکی از پیمانکاران اصلی این پروژه می باشد درخواست کرده ایم تمامی امکانات و ماشین الات خود را برای تسریع در اجرای این پروژه افزایش دهد.

وی همچنین از ایجاد محل استقرار پلیس راه اهر – تبریز در محل مسیر خواجه به اهر خبر داد و افزود: با راه اندازی این دفتر شاهد استقرار دائمی دراین مکان خواهیم بود.

وی همچنین از دیگر برنامه های این معاونت را پیگیری در جهت نصب دوربین های سرعت سنج در مسیرهای حادثه خیز این جاده عنوان کرد و گفت: بزودی اکیپ های جهت نصب دوربین دراین جاده مستقر می شوند تا پیش از پیش شاهد کاهش تصادفات باشیم.

پور مهدی تلاش های انجام شده توسط شهرداری اهر در چهار ماه گذشته را بسیار قابل توجه و رضایت کننده دانست و افزود: امروز کارهای بسیار مناسبی در عمران شهری و آسفالت معابر عمومی و خیابانهای شهر و سایر امورات شهرداری صورت گرفته که جای تقدیر و تشکر دارد و امیدوارم با حمایت شورای شهر و مسئولین شهرستان این فعالیت ها تداوم یابد تا پیش از پیش شاهد توسعه شهر اهر باشیم.

۲۶ پروژه عمران شهری در اهر افتتاح شد

به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر اهر ۲۶ پروژه عمران شهری با حضور معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

شهردار اهر نیز درآیین افتتاح این پروژه ها گفت: میدان شورا که یکی از میدان های ورودی و مهم شهر اهر بود که در گذشته بیش از ۳۰ درصد اجرا شده بود که با اهتمام ویژه همکاران و پرسنل سخت کوش شهرداری در عرض چهار ماه مابقی این پروژه به مرحله اجرا درآمد.

اکبر فلاح با تاکید بر اینکه برای این پروژه ۴۶ میلیارد ريال هزینه شده، اظهار داشت: با اجرای این پروژه مهم شاهد کاهش تصادفات در مسیر جاده اهر – مشگین شهر خواهیم بود.

وی همچنین به دیگر پروژه های قابل افتتاح شهرداری همزمان با هفته دولت اشاره کرد و افزود: پروژه خیابان ۳۵ متری انصار به شهرک به طول ۹۰۰ متر با اعتباری معادل ۲۸ میلیارد ريال، مسیر گشایی و خیابان کشی مسجد رسوال اله به طول ۳۴۰ متر و با اعتباری معادل ۱۲ میلیارد ريال و آسفالت معابر اصلی و فرعی و ۱۴۶ کوچه با اعتباری معادل پنجاه میلیارد ريال، جدول گذاری و ایجاد کانیو با ۲۲۰۰۰ متر و با صرف اعتباری معادل ۳۵ میلیارد ريال و کف سازی و پیاده رو با ۱۵۰۰۰ متر مربع و صرف اعتباری معادل ۴۰ میلیارد ريال از پروژه های مهم قابل افتتاح هفته دولت عنوان کرد که امروز همزمان با حضور معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.