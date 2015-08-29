به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان از فردا یکشنبه با حضور بازیکنان این تیم اصفهانی در ورزشگاه ملت اصفهان آغاز می‌شود.

سبزپوشان اصفهانی بعد از بازی روز چهارشنبه خود مقابل استقلال اهواز، سه روز استراحت کردند تا برای آغاز دوباره تمرینات حاضر شوند.

قرار است تیم اصفهانی در سه هفته تعطیلی مسابقات لیگ برتر، تمرینات خود را برای آغاز دوباره مسابقات لیگ برتر و همچنین حضور در رقابت‌های جام حذفی آغاز کند.

ذوب‌آهن در شرایطی روز یکشنبه تمرینات خود را از سر می‌گیرد که قاسم حدادی‌فر، هافبک ملی‌پوش این تیم، همچنان به دلیل مصدومیت در تمرین این تیم حضور ندارد.

حدادی‌فر که در هفته‌های گذشته با مصدومیت از ناحیه خار پای خود مواجه بوده، همچنان با این مصدومیت دست و پنجه نرم می‌کند و تا هفته‌ها نمی‌تواند برای این تیم اصفهانی بازی کند.

قرار است هافبک ذوب‌آهن در روزهای آینده پای خود را به تیغ جراحان بسپارد تا بار دیگر با بهبود شرایط خود، به اردوی ذوبی‌ها اضافه شود.

ذوب‌آهن روز سه‌شنبه ۲۴ شهریور در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف فولاد خوزستان می‌رود.