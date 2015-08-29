اصحاب رسانه اراک از پروژه های دانشگاه علوم پزشکی بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید که بعد از ظهر شنبه به همراه جمعی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار شد، خبرنگاران از پروژه های در دست اقدام حوزه بهداشت و درمان بازدید کرده و درجریان روند انجام پروژه ها قرار گرفتند.

بخش چشم بیمارستان امیر کبیر

نخستین بازدید از این پروژه ها مربوط به بخش چشم و گوش و حلق و بینی در ساختمان جدید بیمارستان امیرکبیر بود که در بخش چشم این بیمارستان با تعداد ۴۴ تخت ارائه خدمت داده و روزانه ۴۰ مورد جراحی چشم توسط پزشکان متخصص و در مرکز گوش، حلق و بینی نیز روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ عمل انجام می شود.

در قسمت ساختمان اطفال این بیمارستان نیز قرار است که در فضایی ۲۵۰۰ متر مربعی با اعتباری معادل با یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان امکاناتی نظیر اضافه کردن بخش های ایزوله، اطفال، بخش ویژه مراقبت اطفال و بخش ویژه مراقبت نوزادان ایجاد شود.

بزرگ ترین مجتمع خوابگاهی استان مرکزی

دومین پروژه ای که مورد بازدید خبرنگاران و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اراک قرار گرفت مجتمع خوابگاهی دختران استان مرکزی بود.

این پروژه با ۸۷۰۰مترمربع زیربنا و اختصاص هشت میلیارد تومان اعتبار در مرحله پیشرفت ۹۷ درصدی قرار گرفته و اوایل مهرماه ۹۴ به بهره برداری می رسد.

از جمله فضاهای در نظر گرفته شده برای این مجتمع خوابگاهی که ویژه بانوان است و برای ۵۰۰ نفر گنجایش دارد، سالن ورزشی، محوطه آزاد، سالن اینترنت، سالن غذاخوری، سالن مطالعه است.

این مجتمع خوابگاهی در سه طبقه احداث شده و در مجموعه شامل ۲۰۰ اتاق با متراژ هر اتاق ۱۸ متر است.

توسعه و تکمیل اورژانس بیمارستان امیرالمومنین

با توجه به حجم تصادفات و عدم امکان پاسخگویی و رسیدگی به تمامی مصدومان و مراجعان در مرکز بیمارستان ولیعصر(عج) مقرر شد که با تجهیز و تامین اعتبار لازم اورژانس بیمارستان امیرالمومنین عمده فعالیت های مربوط به این حوزه در این مرکز انجام شود.

مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به منظور توسعه و تجهیز این مرکز اختصاص داده شده که با راه اندازی آن ظرف ۱۰ روز آینده می توان بیماران را در بخش های پزشک سرپایی، سی پی آر، تریاژ، اتاق عمل سرپایی، اورژانس موقت ساماندهی کرد و مساحتی در حدود ۱۶۰۰ مترمربع را در برمی گیرد.

مقرر شده که همزمان با افتتاح بخش اورژانس بهره برداری از دو اتاق عمل موجود در این قسمت نیز انجام شود.

لازم به ذکر است که در حال حاضر پذیرش سی تی اسکن در بیمارستان امیرالمومنین با تعرفه یک چهارم تعرفه مراکز خصوصی انجام می شود.