به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین حسینی‌نژاد با اعلام این خبر گفت: براساس آماراز اول فروردین تا اول مردادماه امسال، شمار مسافران خروجی از پایانه‌های مسافربری غرب، جنوب، شرق و بیهقی تهران به رقم ۱۲میلیون و ۱۶۷هزار و ۲۴نفر رسید که با احتساب همین تعداد مسافر ورودی، ۲۴ میلیون و ۳۷۴هزار و ۴۸مسافر در چهار ماه از پایانه‌های تهران جابه‌جا شده‌اند.

مدیرعامل سازمان پایانه‌ها و پارک‌سوارهای شهرداری تهران با بیان اینکه این تعداد مسافر با استفاده از ۸۲۸هزار و ۸۹۰سرویس که ۹۹شرکت و تعاونی مسافربری مستقر در پایانه‌های تهران ارائه می‌کنند، به نقاط مختلف کشور سفر کردند، افزود:آمار نشان‌گر این است که در چهار ماه نخست امسال، ۴میلیون و ۸۳۱هزار و۶۴۸مسافر با ۳۴۴هزار و ۷۶۶ سرویس مسافربری از پایانه‌ مسافری غرب؛ ۴ میلیون و ۱۷۶هزار و ۲۶۰مسافر با ۲۴۹هزار و ۸۰۲ سرویس مسافربری از پایانه مسافری جنوب؛ ۲میلیون و ۶۴هزار و ۴۹۶نفر، با ۱۶۶هزار و ۶۳۸سرویس مسافربری از پایانه مسافری شرق و یک میلیون و ۹۴هزار و ۶۲۰مسافر با ۶۷هزار و ۶۸۲ سرویس مسافربری، ‌از پایانه مسافری بیهقی به سمت شهرهای مقصد روانه شده‌اند.

مهندس حسینی‌نژاد تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد در اردیبهشت امسال بیشترین شمار مسافر با ۳میلیون و ۳۵۳هزار و ۵۲۴ نفر و در تیر ماه کمترین شمار مسافر با ۲میلیون و ۶۸۱هزار و ۵۴۰ مسافر از پایانه‌های تهران خارج شده است.