۷ طرح در بخش مرکزی رفسنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه زیرسازی، آسفالت و جدول‌‌گذاری خیابان شهید حسین علیزاده روستای عباس‌آباد آقاغفور با اعتبار ۴۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ظهر شنبه و در ششمین روز از هفته دولت بهره برداری شد.

بوستان زائر روستای سه قریه شمس‌آباد نوق بخش مرکزی رفسنجان نیز امروز به بهره برداری رسید. این بوستان به مساحت بالغ بر ‌هزار متر مربع با اعتبار ۵۴۰ میلیون ریال به بهره‌برداری رسیده است و از سویی در مسیر زائرین امامزاده سید جلال الدین اشرف و مسافرین رفسنجان به زرند و مشهد مقدس قرار گرفته است.

سالن ورزشی امام حسین(ع) روستای اسماعیل‌آباد نوق بخش مرکزی رفسنجان که با مساحت هزار و ۴۰ مترمربع و اعتبار ۸۵۰ میلیون تومان با مشارکت خیران و آموزش و پرورش رفسنجان احداث شده امروز افتتاح شد.

خانه عالم اسماعیل‌آباد شهر رفسنجان با زیربنای ۱۳۰ مترمربع و اعتبار ۶۰ میلیون تومان با مشارکت اداره تبلیغات اسلامی رفسنجان و خیرین، خانه عالم محله صادق‌آباد اسماعیل‌آباد نوق بخش مرکزی با زیربنای ۱۰۰ متر مربع و مساحت ۳۰۰ متر و اعتبار ۶۰ میلیون تومان و خانه عالم شهرآباد نوق بخش مرکزی با ۱۵۰ متر زیربنا و مساحت ۷۵۰ متر مربع با اعتبار ۸۰ میلیون تومان از دیگر طرحهای افتتاحی روز شنبه بودند.

جامعه‌القرآن کریم و اهل البیت امام صادق(ع) اسماعیل‌آباد نوق بخش مرکزی با ۲۸۰ متر مربع زیربنا و ۷۵۰ متر مربع مساحت با اعتبار ۱۲۰ میلیون تومان نیز امروز به بهره برداری رسید.