به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان امروز در نشست کاری ایران و آفریقای جنوبی، بر رویکرد دو طرف برای نزدیکی روابط سیاسی و اقتصادی تاکید کرد.

وی تلاش‌های سفرای جمهوری اسلامی ایران و افریقای جنوبی را در نزدیک شدن روابط دو کشور بسیار موثر خواند و افزود: سفیران دو طرف می توانند با همفکری و همکاری روابط دو جانبه را تحکیم بخشند و در این زمینه، شاهد تلاش سفرای ایران و افریقای جنوبی بودیم.

معاون وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی نیز در این نشست، با اشاره به برنامه جامع اقدام مشترک ایران و ۱+۵ (برجام) تاکید کرد: توافق ایران و ۱+۵ می‌تواند تاثیر ویژه ای بر ارتقای توانمندی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مسئله انرژی در جهان داشته باشد.

«ام فکتو» با یادآوری تاریخ و تمدن باشکوه ایران افزود: هم اکنون جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیت های داخلی خود توانسته است در بحث اقتصاد و انرژی میان کشورهای جهان مطرح باشد و برجام می تواند این ظرفیتها را برجسته تر کند.

وی تاکید کرد: ایران و افریقای جنوبی همکاری دیرینه ای دارند و این نشست باعث می شود این همکاری بیش از گذشته شود.

کمیته کاری ایران و افریقای جنوبی امروز با حضور معاونان وزارتخانه های مختلف افریقای جنوبی و معاون عربی و افریقای وزارت امورخارجه در مرکز مطالعات سیاسی وزارت امورخارجه برگزار شد.