بخشی از حوضه های آبخیز بخش آسارا بازسازی شد

مهدی فتحی در گفتگو با مهر، با اعلام این خبر بیان کرد: در جریان سیلی که اواخر تیرماه امسال در بخش آسارا به وقوع پیوست بخش زیادی از روستای سیجان تخریب و خسارات جانی و مالی فراوانی به جای ماند که یکی از دلایل مهم این حادثه نبود سازه آبخیز در بالادست روستا بود.

وی افزود: این در حالیست که سال ۹۱ نیز سیلابی شدید در روستای حسنکدر از توابع همین بخش به وقوع پیوست که گرچه خسارات زیادی بر جای گذاشت اما وجود سازه های آبخیز از شدت سیلاب کاست و از بروز حوادث ناگوار جانی جلوگیری کرد.

وی با تاکید بر تاثیر قابل توجه این سازه ها در کنترل و مهار سیلاب گفت: طی بازدیدهای کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در همان سال، میزان جمع آوری رسوبات در مخزن سازه های آبخیز بیش از ۶۰ هزار متر مکعب برآورد شد که نشان می دهد این سازه ها چه حجم بزرگی از رسوبات را در پشت مخزن سد نگهداری کرده و مانع از سرریز رسوبات به داخل روستا و وقوع فاجعه شدند.

فتحی یادآور شد: شدت سیلاب به حدی بود که در برخی نقاط سنگ هایی به بزرگی ۱۵ مترمکعب با جریان آب به سمت مناطق پایین دست و روستا در حال حرکت بود و در نبود سازه های آبخیز به ساکنان روستا، مناطق مسکونی، باغات و درختان و مسافران جاده گردشگری کرج – چالوس خسارت سنگینی وارد می شد.

فتحی با اشاره به اینکه برای بازسازی سازه ها مبلغ ۳۰۰ مییلون تومان از محل اعتبارات استانی سال ۹۳ اختصاص یافت، گفت: با هزینه کرد اعتبار تخصیص یافته، هفت سازه که کاملا تخریب شده بود بازسازی شد و در روزهای گذشته به بهره برداری رسید.

به گفته این مسئول مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان دیگر برای کنترل و مهار شدت سیلاب برای بازسازی این زیر حوزه مورد نیاز است.

معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز با تاکید بر ضرورت بازسازی سازه ها گفت: سازه هایی که بازسازی نشوند خطرناک تر هستند زیرا با وقوع سیل بعدی، رسوبات جدید به رسوبات قدیمی جمع شده پشت سازه ها اضافه و خطر را چند برابر می کند.