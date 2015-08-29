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۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۷:۴۴

فرمانده انتظامی کلیبر:

نزاع دسته جمعی ۳۵ نفر از اهالی دو روستا در کلیبر به قتل منجر شد

نزاع دسته جمعی ۳۵ نفر از اهالی دو روستا در کلیبر به قتل منجر شد

تبریز- فرمانده انتظامی کلیبر گفت: نزاع دسته جمعی ۳۵ نفر از اهالی دو روستا بر سر زمین و آب در کلیبر به قتل انجامید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرگرد ناصر جامی بعداز ظهر روز شنبه در این خصوص افزود: در مراجعه تعدادی از اهالی یکی از روستاهای شهرستان اهر به روستای مجاور براثر بروز اختلاف در سرچشمه آب و اختلاف ملکی، دو طرف با همدیگر درگیر شدند و نزاع دسته جمعی به وقوع پیوست.

وی ادامه داد : دراین نزاع دسته جمعی، ۳۵ نفر از اهالی دو روستا با همدیگر درگیر شدند و چهار نفر به علت مصدومیت سنگین در بیمارستان بستری و یک نفر نیز به دلیل شدت جراحات وارده فوت کرد.

سرگرد جامی اظهار کرد: پلیس بلافاصله پس از آگاهی از نزاع دسته جمعی با استفاده از توان حداکثری خود برای مهار نزاع وارد عمل و مانع از گسترش نزاع و انتقام گیری طرف مقابل شد.

وی گفت : پلیس در حداقل زمان ممکن و دراقدامی سریع موفق به دستگیری قاتل و طرفین شرکت کننده درنزاع شد، با تهیه پرونده مقدماتی مراتب را به مقامات قضایی ارجاع داد و قاتل و مسببان درگیری روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامی کلیبر از اهالی شهرستان درخواست کرد در صورت بروز هرگونه اختلاف از هرگونه اقدام خشونت آمیز و تحریک کننده و همچنین درگیری لفظی و فیزیکی پرهیزکرده و با مراجعه به مقامات قضایی و انتظامی مراتب را از آن طریق پیگیری و حل و فصل و در صورت نیاز با شماره تلفن ۱۱۰ پلیس تماس حاصل کنند.

کد مطلب 2898728

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