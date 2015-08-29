نزاع دسته جمعی ۳۵ نفر از اهالی دو روستا در کلیبر به قتل منجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرگرد ناصر جامی بعداز ظهر روز شنبه در این خصوص افزود: در مراجعه تعدادی از اهالی یکی از روستاهای شهرستان اهر به روستای مجاور براثر بروز اختلاف در سرچشمه آب و اختلاف ملکی، دو طرف با همدیگر درگیر شدند و نزاع دسته جمعی به وقوع پیوست.

وی ادامه داد : دراین نزاع دسته جمعی، ۳۵ نفر از اهالی دو روستا با همدیگر درگیر شدند و چهار نفر به علت مصدومیت سنگین در بیمارستان بستری و یک نفر نیز به دلیل شدت جراحات وارده فوت کرد.

سرگرد جامی اظهار کرد: پلیس بلافاصله پس از آگاهی از نزاع دسته جمعی با استفاده از توان حداکثری خود برای مهار نزاع وارد عمل و مانع از گسترش نزاع و انتقام گیری طرف مقابل شد.

وی گفت : پلیس در حداقل زمان ممکن و دراقدامی سریع موفق به دستگیری قاتل و طرفین شرکت کننده درنزاع شد، با تهیه پرونده مقدماتی مراتب را به مقامات قضایی ارجاع داد و قاتل و مسببان درگیری روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامی کلیبر از اهالی شهرستان درخواست کرد در صورت بروز هرگونه اختلاف از هرگونه اقدام خشونت آمیز و تحریک کننده و همچنین درگیری لفظی و فیزیکی پرهیزکرده و با مراجعه به مقامات قضایی و انتظامی مراتب را از آن طریق پیگیری و حل و فصل و در صورت نیاز با شماره تلفن ۱۱۰ پلیس تماس حاصل کنند.