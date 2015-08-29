به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر ویژه رییس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سرلشکر بسیجی سید حسن فیروزآبادی در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه دفاع ملی با اشاره به ابلاغ مقام معظم رهبری در باره استراتژی ایران در مقابل آمریکا، افزود: رهبر عزیز انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای عزیز استراتژی بزرگ جمهوری اسلامی ایران مبنی بر سد نمودن راه های نفوذ آمریکا که ممکن است به بهانه برجام دنبال آن باشند را ابلاغ فرمودند؛ این استراتژی بزرگ در واقع دفاع از خط امام و نهضت حضرت امام و انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: خط امام، انقلاب اسلامی یک ویژگی هایی دارد که آن ویژگی ها را هم در ۱۴ خرداد سال جاری رهبر عزیز ما در حرم حضرت امام (ره) فرمودند که فرمایشات حضرت امام در هر امری باید مطالعه شود و پرتکرارترین و پرتاکیدترینش را شناسایی کنید و آنها را محورهای کارتان قرار بدهید تا از خط امام دفاع کرده باشید. همین طور رهبر عزیز ما فرمودند که اگر بر ویژگی های خط امام تاکید نکنیم؛ همه سیلی خواهند خورد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: این یک هشدار خیلی سنگینی است. ما که شعار می دهیم خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست؛ چرا باید راه هایی را باز کنیم که از فرمایش رهبری برداشت شود که ایشان هم سیلی خواهد خورد؟ سیلی خواهیم خورد یک واژه جمع است؛ یعنی همه سیلی خواهند خورد. بنابراین ببینید، این مراقبت از نفوذ برای مراقبت از خط امام است. آمریکایی ها دشمن چه کسی هستند؟ دشمن امام و دشمن خط امام، دشمن اسلام ناب، راه نفوذ را برای چه می خواهد؟ برای ضربه زدن به اسلام ناب می خواهند و آقا می فرمایند اگر به اسلام ناب لطمه بخورد؛ همه ما سیلی خواهیم خورد.

سرلشکر فیروزآبادی با اشاره به سالروز شهادت شهیدان باهنر و رجایی، گفت: شهیدان حجت الاسلام باهنر و محمدعلی رجایی طبق فرمایش حضرت امام الگوی مدیران انقلاب اسلامی هستد. آقای باهنر الگوی مدیران روحانی و آقای رجایی الگوی مدیران دانشگاهی است. الگو بودن شهید رجایی و شهید باهنر به این نیست که عکس شهیدان رجایی و باهنر را به در دیوار خیابان ها و دانشگاه ها و ادارات بزنیم. الگو شاخص هایی دارد. باید شاخص های این الگوها را شناسایی کنیم و در زندگی و مدیریتمان پیاده کنیم.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: انصافا شهیدان باهنر و رجایی که در بستر انقلاب، در مبارزه سهمگین انقلابی، با تحمل شرایط مختلف پرورش یافتند و آبدیده شدند به امام (ره) وفادار بودند؛ به اسلام ناب وفادار بودند؛ به ارزش های اسلامی وفادار بودند و خودشان را با این ارزش ها در یک مسیر انقلابی ساختند. این است امام عزیز ما می فرمایند: این دو شهید الگوی مدیران انقلاب اسلامی باید قرار بگیرند؛ یعنی اینکه در زندگی، در تلاش و مجاهدت، در زهد و عبادت، در ولایت و هم در فداکاری و ایثار برای اسلام و انقلاب و ولایت و از همه مهم تر مردمی بودن و با مردم بودن؛ مردم را شناختن و بر اساس ویژگی های مورد رضایت امام (ره) و مردم زندگی کردن و حرکت کردن. اینها ویژگی های الگوی مدیریت انقلاب اسلامی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: اگر می خواهیم راه های نفوذ آمریکا را ببندیم و سرحدات دفاع از خط امام را مستحکم کنیم؛ باید مدیران کشور، شهید باهنر و شهید رجایی را الگوی خودشان قرار بدهند. با این الگوها، مدیر انتخاب کنیم، نماینده انتخاب کنیم با این الگوها، سازمان ها و دستگاه ها را اداره کنیم و با این الگوها زندگی کنیم و مجاهدت کنیم تا انشاءالله راه نفوذ آمریکا بسته و خط امام کاملا حفظ بشود.

