به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق پورمهدی بعداز ظهر شنبه در جمع مردم شهرستان اهر با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید انتقاد پذیر است، گفت: گروه های تروریستی کشوری توسعه یافته ای همچون ترکیه را به چالش کشیده است.

وی به اجرای طرح تحول سلامت همگانی در آذربایجان شرقی اشاره کرد و اظهار داشت: حتی یک نفر در استان نیست که از خدمات دولت در بخش سلامت بی نصیب باشد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی تنها راه تحقق شعار همدلی و همزبانی را یکپارچگی دستگاه ها و سازمان ها عنوان کرد و افزود: اگر همکاری در بین مسئولان و مردم باشد بازده کارها و توسعه کشور را به چشم خواهیم دید.

پورمهدی با بیان اینکه دولت در زمینه توسعه عمران و آبادانی شهری و روستایی کمک های شایانی انجام داده است، بیان کرد: علاوه بر اینکه بودجه برای اهر تخصیص داده شده ۱۲۰۰ تن قیر رایگان نیز به این شهرستان اختصاص یافته است.

وی با تاکید براینکه زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با مشارکت مردم در آذربایجان شرقی ایجاد می شود، افزود: اولویت های مهم استانداری در ایجاد زیرساخت ها رسیدگی به مشکلات حمل و نقل در استان است.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در پایان خاطرنشان کرد: از اعتبار ۹۰ میلیارد تومانی بزرگراه اهر – تبریز امسال تنها ۴۵ میلیارد تومان تحقق یافته است.