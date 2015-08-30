محمدباقر مسلمی در حاشیه افتتاح دو واحد آموزشی در استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در راستای جلب مشارکت خیرین در توسعه و نوسازی مدارس کشور، معاونت مشارکت‌های مردمی هرساله جشنواره‌هایی در سراسر کشور برگزار می‌کند که امسال نیز این جشنواره‌ها در بیش از ۳۵۰ شهرستان کشور برگزار شد.

۷۵۰ میلیارد تومان تعهد خیرین کشور

مسلمی بیان کرد: برگزاری این جشنواره ها گامی در مسیر فرهنگسازی و انتقال این کار ارزشمند به دیگران است تا کار نیک در جامعه ترویج شده و هر روز بیشتر از گدشته مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: خوشبختانه هر سال شاهد استقبال بیشتری از سوی خیرین زن و مرد هستیم و این روند موجب شد میزان کمک های خیرین از اعتبارات دولتی پیشی گرفته و توسعه فضاهای آموزشی با سرعت قابل قبولی محقق شود.

مسلمی در خصوص میزان تعهدات خیرین در ساخت و تجهیز مدارس کشور گفت: در آخرین بررسی‌ها و آمارها مشخص شده امسال در مجموع ۷۵۰ میلیارد تومان در زمینهٔ ساخت ‌وساز مدارس اوسط خیرین تعهد ایجاد شده که این رقم در سال گذشته ۷۰۰ میلیارد تومان بود.

مسلمی ادامه داد: تاکنون ۳۵ درصد تعهدات خیرین مدرسه ساز محقق شده و بر همین اساس پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال میزان مشارکت و تعهد خیرین مدرسه ساز به ۵۰ درصد افزایش یابد.

معاون مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور تصریح کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون ۱۰۵ هزار کلاس درس معادل ۲۰ درصد از کل فضاهای آموزشی کشور توسط خیرین ساخته ‌شده که این تعداد برای کشور افتخارآمیز است.

وی با اشاره به محقق نشدن اعتبارات مصوب برای تجهیز، بازسازی و نوسازی مدارس کشور نیز اظهار داشت: در ۴ سال گذشته به دلیل محقق نشدن درآمدهای دولت در مجلس بیش از شش هزار و ۸۰۰ پروژه نیمه تمام از سال ۹۲ در کشور وجود دارد که باید تکمیل شود.

مسلمی یادآورشد: با توجه به این شرایط، اولویت اول سازمان نوسازی اتمام پروژه‌های نیمه‌ تمام دولتیاست.

وی گفت: پس از تکمیل طرح های نیمه تمام اجرای پروژه‌های آموزشی در نقاط متراکم کشور که با کمبود مدارس مواجه هستند و در مرحله بعدی تجهیز مدارس در اولویت برنامه ها قرار دارد.

۱۲۶ هزار کلاس نیازمند بازسازی است

وی افزود: بر اساس طرح تخریب، بازسازی و مقاوم ‌سازی مدارس فرسوده که سال ۸۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، مقرر شده است تا دولت در مدت چهار سال معادل چهار میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی در اختیار سازمان نوسازی مدارس کشور قرار دهد تا از این محل ۱۳۲ هزار باب کلاس تخریبی و نیازمند بازسازی و ۱۲۶ هزار باب مدرسه دیگر مقاوم‌ سازی شود.

معاون مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ادامه داد: با این‌حال دولت نتوانست در ۴ ساله اول تعهدات خود را انجام دهد درنتیجه طرح در ۳ ساله اول برنامه پنجم نیز تمدید شد همچنین در طول این سه سال مجدداً تعهدات تأمین نشد تا درنهایت این طرح همچنان ادامه داشته باشد.

وی گفت: در این برنامه تاکنون حدود ۶۰ درصد از مدارس تخریب و بازسازی‌ شده‌اند و ۴۰ درصد باقی‌مانده هم در دست اجراست.

مسلمی اظهارداشت: در زمینهٔ مقاوم ‌سازی نیز حدود ۴۵ درصد پروژه‌ها اجرایی شده که ۵۵ درصد باقی‌مانده نیز در حال اجراست و دولت عزم جدی دارد این اعتبار را به ‌صورت کامل تأمین کند تا طرحها به پایان برسد.

وی از همکاری صمیمانه خیرین در اجرای طرح های آموزشی تقدیر کرد و گفت: توسعه فضاهای آموزشی با اعتبارات محدود دولتی امکان پذیر نیست و خیرین با این کار ماندگار خود در ارتقاء کیفی آموزشی. تعیلم و تربیت دانش آموزان و آینده سازان کشور نقش موثری ایفا می کنند.