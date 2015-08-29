مخالف برگزاری دیدار برابر چین تایپه هستم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال بر اساس برنامه‌ریزی که انجام گرفته بود قرار است فردا یکشنبه برابر تیم ملی چین تایپه دیداری تدارکاتی برگزار کند و نظری جویباری معاون ورزشی این باشگاه هم امروز تاکید کرد این بازی در ورزشگاه تختی برگزار خواهد شد اما سرمربی آبی‌پوشان پایتخت چندان موافق انجام این بازی نیست.

پرویز مظلومی در این باره گفت: تیم ما تمرینات پرفشاری را در تعطیلات لیگ برتر سپری می‌کند تا برای ادامه لیگ آماده شویم. البته چندین بازیکن تیم را در اختیار نداریم و من در این شرایط موافق برگزاری بازی با چین تایپه نیستم.