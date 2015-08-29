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۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۸:۲۵

پرویز مظلومی:

مخالف برگزاری دیدار برابر چین تایپه هستم

مخالف برگزاری دیدار برابر چین تایپه هستم

سرمربی تیم فوتبال استقلال عنوان کرد موافق برگزاری دیدار تدارکاتی مقابل چین تایپه در شرایط کنونی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال بر اساس برنامه‌ریزی که انجام گرفته بود قرار است فردا یکشنبه برابر تیم ملی چین تایپه دیداری تدارکاتی برگزار کند و نظری جویباری معاون ورزشی این باشگاه هم امروز تاکید کرد این بازی در ورزشگاه تختی برگزار خواهد شد اما سرمربی آبی‌پوشان پایتخت چندان موافق انجام این بازی نیست.

پرویز مظلومی در این باره گفت: تیم ما تمرینات پرفشاری را در تعطیلات لیگ برتر سپری می‌کند تا برای ادامه لیگ آماده شویم. البته چندین بازیکن تیم را در اختیار نداریم و من در این شرایط موافق برگزاری بازی با چین تایپه نیستم.

کد مطلب 2898765

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