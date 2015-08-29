تبدیل هر ایرانی به یک محیط بان طبیعت در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه حجت الاسلام سید حسن خمینی در مراسم تجلیل از محیط بانان نمونه که با حضور معصومه ابتکار رییس سازمان محیط زیست برگزار شد، اظهار داشت: یک انسان سالم در یک محیط سالم می تواند رشد کند.

تولیت آستان مقدس امام خمینی(ره) با اشاره به تلاش‌هایی که در حوزه محیط زیست انجام شده است، افزود: باید از ظرفیت رسانه ها برای توجه هر چه بیشتر به محیط زیست استفاده شود.

وی با تأکید بر این نکته که باید همه مردم نسبت به محیط زیست حساسیت لازم را داشته باشند، گفت: باید هر ایرانی یک محیط بان طبیعت باشد.

حسن خمینی با تقدیر از تلاش های محیط بانان کشور ادامه داد: محیط بانان کشور با تمام توان از محیط زیست حفاظت و پاسداری می کنند و اگر تلاش و مجاهدت های آنان نبود شاید شاهد وضعیتی به مراتب بدتر از امروز بودیم.

در این مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از محیط بانان نمونه کشور که تلاش فراوانی را برای حفظ محیط زیست در استان های مختلف کشور انجام دادند، تقدیر به عمل آمد.

روز شنبه معصومه ابتکار رییس سازمان محیط زیست به همراه مدیران این سازمان با حضور در حرم مطهر بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران با آرمان های بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرد.