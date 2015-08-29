به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سروان محمدرضا فرح بخش با اشاره به طرح برخورد با تولیدکنندگان و فروشندگان مانتوهای شیشهای و بدن نما، گفت: این طرح با هماهنگی اتحادیه پوشاک و با محوریت مراکز تولید و عرضه مانتوهای شیشهای، نازک، چسبان، کوتاه و بدون دکمه در سطح شهر قم اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه پیش از اجرای طرح، تذکرات لازم به واحدهای صنفی ابلاغ شده است، گفت: این طرح از ابتدای شهریورماه همزمان با سراسر کشور اجرا شده است.
رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان قم با اشاره به تعریف لباسهای مجلسی، گفت: هرکدام از البسه مجلسی، داخل منزل و بیرون از منزل تعاریف مختلفی دارد و عرضه آنها باید بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغ شده اتحادیه و نیروی انتظامی باشد، به طور قطع تولید و عرضه البسه برای داخل منزل بلامانع است اما اگر از این گونه لباسها در مجامع عمومی استفاده شود، پلیس وظیفه دارد تا با افراد متخلف برخورد کند.
وی گفت: امیدواریم با اجرای این طرح شاهد تخلف فروشندگان و تولیدکنندگان این گونه مانتوها نباشیم.
سروان فرح بخش با تأکید بر اینکه ضوابط و مقررات برای زمان خاصی نیست و برای تمام فصول تدوین و ابلاغ میشود، گفت: این گونه طرحها زمانی اجرا میشوند که به ضوابط کم توجهی شود، عمده این گونه طرحها در تابستان است چرا که در این فصل مانتوهای کوتاه، بدون دکمه و بدن نما بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد، به هر حال پلیس در کل کشور با نظارتهای پیوستهای که انجام میدهد با مانتو فروشیهایی که اقدام به تولید و توزیع این البسه کنند، برخورد میکند.
برخورد پلیس با قهوهخانههای غیر مجاز و متخلف در قم
رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان قم، از برخورد قاطعانه پلیس با قهوه خانههای غیرمجاز و متخلف در این استان و جمع آوری آنها خبر داد.
سروان فرح بخش با اشاره به جلسه تعاملی اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان با دادستان قم، عنوان داشت: طرح مقابله و برخورد جدی با قهوه خانههای غیر مجاز و متخلف در قم آغاز شده است و قهوه خانههایی که در آنها اقدام به ارائه قلیان به بانوان و یا اجازه انجام بازی با آلات قمار به مراجعان داده میشود، پلمپ خواهند شد.
گفتنی است دادستان قم نیز بر اجرای قاطعانه این طرح تأکید کرد و افزود: مجموعه دادستانی نیز از این طرح حمایت لازم را به عمل خواهند آورد.
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