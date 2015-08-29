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۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۴۶

با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

آزمایشگاه کارت هوشمند کشور افتتاح شد

آزمایشگاه کارت هوشمند کشور افتتاح شد

پرند-با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فاز اول نخستین آزمایشگاه کارت هوشمند کشور به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه و همزمان با هفته دولت و با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نخستین آزمایشگاه کارت هوشمند کشور در پرند افتتاح شد.

در این مراسم علاوه بر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، جمعی از مسئولان کشوری و استانی، ابراهیم نکو نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی و مدیران بومی منطقه حضور داشتند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر به پرند در مرکز تحقیقات صنایع انفورمایتک این شهر حاضر شد و از بخش های مختلف این مرکز و توانمندی متخصصان ایرانی بازدید به عمل آورد.

واعظی در ادامه با حضور مسئولان استانی و کشوری، فاز اول نخستین آزمایشگاه کارت هوشمند کشور را افتتاح کرد.

مسئولان مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در جریان افتتاح فاز اول نخستین آزمایشگاه کارت هوشمند کشور با اشاره به پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در این مرکز تأکید کردند که در صورت حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آمادگی کسب موفقیت های جدید را دارند.

کد مطلب 2898806

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