به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه محمود واعظی در جریان سفر به شهر پرند و بازدید از مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک پرند اظهار داشت: مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک توسط ۵۳ شرکت خصوصی در سال ۷۰ تشکیل و راه اندازی شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در طول دوران فعالیت خود توانسته است کارهای بزرگ و قابل توجهی را انجام دهد که شایسته تقدیر و سپاس است.

وی تجهیزات موجود در این مرکز را قابل توجه دانست و ادامه داد: در این مرکز که مجهز به ۱۶ آزمایشگاه است، می توان تمامی وسایل مصرفی، مخابراتی، تجهیزات الکترونیکی و غیره را مورد ارزیابی دقیق قرار داد.

واعظی با تقدیر از تلاش های کارشناسان و متخصصان ایرانی اضافه کرد: در این مرکز نیز متخصصان و کارشناسان توانمندی مشغول به فعالیت هستند که باید از تلاش های همه این عزیزان تشکر و قدردانی کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام آمادگی دولت برای حمایت از این مرکز تحقیقاتی گفت: مرکز تحقیقاتی صنایع انفورماتیک برای گسترش فعالیت خود نیازمند توجه دولت است.

واعظی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت استفاده از لوازم الکترونیکی استاندارد توسط مردم تأکید کرد و افزود: اگر مردم از وسائل و لوازم الکترونیکی استاندارد استفاده نکنند، به سلامتی آنان ضربه خواهد زد.