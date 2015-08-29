سفرای مجارستان، هلند و ایرلند استوارنامه خود را تسلیم ظریف کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، «یانوش کوواچ» سفیر جدید مجارستان رونوشت استوارنامه خود را به محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان تسلیم کرد.

ظریف در این دیدار، با اشاره به سفر نخست وزیر مجارستان و حضور سفیر آشنا به زبان فارسی اظهار داشت: سفر نخست وزیر مجارستان به جمهوری اسلامی ایران و آشنایی سفیر جدید به زبان فارسی، همگی می‌تواند زمینه های مناسبات دو کشور را در چهارچوب منافع متقابل، با پیشرفت هرچه بیشتر مواجه سازد.

یانوش کوواچ نیز با اشاره به پیشرفت های گسترده‌ای که تهران نسبت به گذشته پیدا کرده است، ابراز امیدواری کرد: در مرحله جدید چندین قرارداد را در چهارچوب سفر متقابل مقامات عالیه جمهوری اسلامی ایران بزودی به امضا برسانیم و بتوانیم مناسبات فیمابین در عرصه های اقتصادی، تجاری، گردشگری و فرهنگی را با برگزاری کمیسیون اقتصادی دو کشور در اولین فرصت ممکن گسترش دهیم.

دیدار سفیر جدید هلند با وزیر امور خارجه کشورمان

بر اساس این گزارش، «سوزانا تراستال» سفیر هلند نیز با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وی کرد.

ظریف با اشاره به زمینه های همکاری دوجانبه دو کشور اظهار داشت: همکاریهای دوجانبه دو کشور روند خوبی داشته و ما تصور می‌کنیم در چهارچوب نتایج توافق وین، چشم‌انداز و فرصت های کسترده جدیدی برای دو کشور فراهم شده است که می‌توانیم با شناخت این ظرفیت ها بویژه در عرصه های اقتصادی، محیط زیست، کشاورزی گام‌های بلندی در راستای منافع متقابل برداریم.

خانم تراستال نیز با اشاره به اراده دولت هلند برای گسترش روابط دوجانبه دو کشور اظهار داشت: هلند اراده جدی برای پشت سر گذاشتن وضعیت گذشته مناسبات و ورود به مرحله جدیدی از مناسبات با فعال سازی بخش اقتصادی دو کشور را در دستور کار دارد و ما در زمینه های محیط زیست، آب، فرهنگی آمادگی گسترش همکاریهای دو کشور را داریم.

دیدار سفیر جدید ایرلند با ظریف

«برنارد وارد» سفیر جدید غیرمقیم ایرلند نیز با دکتر محمدجواد ظریف دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وی کرد.

ظریف با اشاره به تحولات جدید در پرتو آثار توافق وین اظهار داشت: ما می‌توانیم در زمینه های سیاسی رایزنی‌ها و گفتگوهای فیمابین را در زمینه منطقه ای و جهانی افزایش داده و ظرفیت‌ها و همکاری‌های دوجانبه را در ارتباط با تقویت عرصه های همکاری‌های اقتصادی، پارلمانی و فعال‌سازی بخش‌های خصوصی تجاری را گسترش دهیم.

برنارد وارد نیز با اشاره به تحولات و شرایط داخلی اقتصادی ایرلند که رو به جلو بوده است، گفت: ما امیدواریم بتوانیم زمینه های جدید مناسبات دو کشور را در مرحله پس از اجرای توافق وین، با گام‌های نوینی همراه سازیم و ظرفیتهای اقتصادی دو کشور را گسترش دهیم.