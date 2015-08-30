حمید چیت چیان در گفتگو با مهر در تشریح مهمترین سیاست‌های توسعه تجارت خارجی برق ایران در دوران پساتحریم، گفت: در شرایط فعلی دیپلماسی انرژی ایران به منظور توسعه همکاری‌های برقی با کشورهای مختلف همسایه آغاز شده است.

وزیر نیرو با اعلام اینکه افزایش تبادل برق با کشورهای همسایه یکی از سیاست‌های کلیدی صنعت برق با کشورهای همسایه در دوران پساتحریم است، تصریح کرد: هم اکنون ایران با ۷ کشور همسایه از طریق مرزهای خشکی تبادل و ارتباط برقی دارد که پیش بینی می شود مبادلات برقی با کشورهای همسایه توسعه بیشتری یابد.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر اتصال شبکه برق ایران با کشورهای اروپایی در دوران پساتحریم، اظهار داشت: اولویت اول برقی ایران در شرایط پس از لغو تحریم‌ها ابتدا توسعه مبادلات برقی با کشورهای همسایه است و اتصال شبکه برق ایران به اروپا فعلا در دستور کار قرار ندارد.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت اعمال تغییرات جدید در آرایش شبکه تولید، انتقال و توزیع برق ایران، بیان کرد: استفاده از تکنولوژی و فن آوری‌های نوین، ارتقای راندمان نیروگاه ها، هوشمندسازی شبکه برق، بازگشایی خطوط اعتباری، فاینانس و سرمایه گذاری خارجی از مهمترین اولویت‌های صنعت برق در دوران پساتحریم است.

چیت چیان با تاکید بر اینکه مهمترین برنامه فعلی صنعت برق کاهش اتلاف انرژی در سطح شبکه تولید، انتقال و توزیع برق کشور است، اظهارداشت: بر این اساس با حذف خطوط توزیع فشار ضعیف از سطح شبکه برق اقدام موثری به منظور کاهش تلفات انجام خواهد شد.

وزیر نیرو در پایان با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت تولید برق ایران به بیش از ۷۳ هزار مگاوات رسیده است، خاطرنشان کرد: از این رو در کنار کاهش تلفات، مذاکرات متعددی با شرکت‌ها و سرمایه گذاران اروپایی و آسیایی به منظور احداث واحدهای جدید نیروگاهی و افزایش ظرفیت تولید برق در دوران پسا تحریم آغاز شده است.