شاهرخ فاتح در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در مرداد ۹۴ بسیاری از مناطق نوار شمالی کشور به ویژه شمال‌غرب و بخش‌های غربی از شرایط نرمال، گرمتر بودند.

به گفته وی، بر این اساس استان های آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی و بخش‌هایی از زنجان در مرداد ۹۴ دمایی حدود ۲ تا ۳ درجه سانتیگراد بیشتر از دمای نرمال را تجربه کردند.

رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی اظهار داشت: در این مدت استان های اردبیل، گیلان، بخش هایی از آذربایجان‌غربی، زنجان و آذربایجان‌شرقی، گلستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان حدود یک تا دو درجه گرم‌تر از نرمال بوده‌اند.

فاتح تصریح کرد: در مرداد ۹۴ سایر مناطق کشور دمایی نرمال داشته و بخش‌هایی از استان های یزد، اصفهان، فارس و کرمان حدود نیم تا یک و نیم درجه از شرایط طبیعی خنک‌تر بوده‌اند.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های مرکز اقلیم‌شناسی مشهد، میزان بارش در شهریور ماه در بیشتر مناطق کشور در حد نرمال خواهد بود. در سه ماه آینده (شهریور، مهر و آبان) بخش‌هایی از شمال‌غرب کشور شامل آذربایجان‌غربی و آذربایجان‌شرقی و همچنین بخش‌هایی از شمال و شمال‌شرق کشور شامل مازندران، گلستان، خراسان‌شمالی، شمال خراسان‌رضوی، شمال سمنان به علاوه مناطقی از کرمان حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد بارش بیشتری از بارش میانگین دریافت خواهند کرد.

رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی یادآور شد: بقیه مناطق کشور در این مدت بارش نرمالی خواهند داشت.

فاتح تاکید کرد: در سه ماه آینده شامل شهریور، مهر و آبان، بیشتر مناطق کشور دمایی به اندازه نیم تا یک درجه گرمتر از دمای نرمال خواهند داشت و تنها مناطق معدودی از آذربایجان‌غربی، مرکزی، لرستان، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان شرایط طبیعی دمایی را خواهند داشت.