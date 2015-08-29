به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه طی مراسمی با حضور اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، فرماندار، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مسئولان و اهالی چند طرح و پروژه کشاورزی در شهرستان بناب افتتاح و کلنگ زنی شد.

اولین طرحی که در بناب توسط استاندار آذربایجان شرقی افتتاح شد، پروژه کانالهای آبیاری کشاورزی روستای«خوشه مهر» و «ینگی کند خوشه مهر» بطول ۱۹ کیلومتر بود که با اجرای این طرح بیش از ۹۰۰ هکتار از اراضی منطقه تحت پوشش شبکه مدرن آبیاری قرار گرفت. برای اجرا و تکمیل این طرح ۳۴ میلیارد ریال هزینه شده است.

همچنین طی مراسمی با حضور استاندارآذربایجان شرقی طرح شبکه فرعی و اصلی روستای «دوش» از توابع شهرستان بناب شامل ۴۷۳ هکتار زمین زراعی با صرف اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

بنابراین گزارش، در مراسم دیگری با حضور استاندار آذربایجان شرقی و مسئولان محلی کلنگ پروژه آبیاری تحت فشار پایاب سد دوش در یک هزار هکتار از اراضی منطقه به زمین زده شد.

برای اجرای طرح آبیاری بارانی یک هزار هکتار از اراضی منطقه ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار صرف خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی درآیین افتتاح و کلنگ زنی طرحهای کشاورزی شهرستان بناب با اشاره به عزم جدی دولت تدبیر و امید برای احیای دریاچه ارومیه اظهارکرد: اجرای طرح ابیاری بارانی یک هزار هکتار از اراضی شهرستان بناب بی نظیر است و این طرح باید توسعه یابد.

اسماعیل جبارزاده از مسئولان جهاد کشاورزی استان خواست طرح آبیاری قطره ای در یک هزار هکتار از اراضی شهرستان بناب را به عنوان الگو جهت استفاده در سایر شهرستانها مطرح و معرفی کنند.

همچنین به گفته مدیرجهاد کشاورزی بناب با اجرای این طرح ۲ هزار و ۱۰۰ نفر از کشاورزان و بهره برداران شهرستان بناب از یک هزار هکتار زمین مزروعی که به آبیاری تحت فشار مجهز می شود، استفاده خواهند کرد.