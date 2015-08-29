بانکها نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی عصر شنبه در دیدار با جمعی از مسئولان بانکهای استان ایلام اظهار داشت: بانکها یکی از مهمترین نهادهایی هستند که مردم با آنها ارتباط مستقیم دارند و بنابراین باید اعتماد مردم را جلب کنند.

وی ادامه داد: بانکها در زمینه ارائه خدمات دهی به مردم به خصوص در زمینه تسهیلات شرایط لازم را فراهم کنند تا افراد دچار مشکلات و پیچ و خم های اداری نشوند.

حجت الاسلام لطفی با اشاره به اینکه بانکها نقش مهمی در اقتصاد مقاومتی در کشور دارند، گفت: بانکها با حمایت از طرحهای اقتصادی مقاومتی نقش خود را تحقق این شعار مهم به خوبی می توانند ایفا کنند.

وی بیان داشت: برون رفت از مشکلات اقتصادی با اعمال سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب حل می شود.

وی افزود: بانکها با در اختیار گذاشتن تسهیلات برای اقشار مختلف زمینه تولید و پیشرفت را فراهم سازند و علاوه بر بر این اجرای طرحها باعث اشتغالزایی در استان می شود.