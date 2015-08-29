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۷ شهریور ۱۳۹۴، ۲۰:۴۲

امام جمعه ایلام:

بانکها نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند

بانکها نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند

ایلام - امام جمعه ایلام گفت: بانکها نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی عصر شنبه در دیدار با جمعی از مسئولان بانکهای استان ایلام اظهار داشت: بانکها یکی از مهمترین نهادهایی هستند که مردم با آنها ارتباط مستقیم دارند و بنابراین باید اعتماد مردم را جلب کنند.

وی ادامه داد: بانکها در زمینه ارائه خدمات دهی به مردم به خصوص در زمینه تسهیلات شرایط لازم را فراهم کنند تا افراد دچار مشکلات و پیچ و خم های اداری نشوند.

حجت الاسلام لطفی با اشاره به اینکه بانکها نقش مهمی در اقتصاد مقاومتی در کشور دارند، گفت: بانکها با حمایت از طرحهای اقتصادی مقاومتی نقش خود را تحقق این شعار مهم به خوبی می توانند ایفا کنند.

وی بیان داشت: برون رفت از مشکلات اقتصادی با اعمال سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب حل می شود.

وی افزود: بانکها با در اختیار گذاشتن تسهیلات برای اقشار مختلف زمینه تولید و پیشرفت را فراهم سازند و علاوه بر بر این اجرای طرحها باعث اشتغالزایی در استان می شود.

کد مطلب 2898845

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