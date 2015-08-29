۵۹ طرح عمرانی در چرداول افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی فرماندار شهرستان چرداول عصر شنبه در آیین بهره برداری از طرحهای این شهرستان گفت: برای اجرای ۵۹ طرح در این شهرستان بیش از ۲۶ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی اظهار داشت: در هفته دولت در این شهرستان ۵۰ طرح افتتاح و ۹ پروژه نیز کلنگ زنی شده که نقش مهمی در افزایش خدمات رسانی به مردم و اشتغالزایی دارند.

وی بیان داشت: طرحهای کشاورزی، آبرسانی، گازرسانی، راهسازی و ...از مهمترین پروژه های این شهرستان در هفته دولت بوده است.

فرماندار شهرستان چرداول عنوان کرد: در حال حاضر شش طرح بزرگ صنعتی و تولیدی در شهرستان در حال ساخت است که در طی سالهای به بهره برداری می رسد و نقش مهمی در اشتغال و رونق تولید در شهرستان دارد.

وی افزود: سال گذشته بیش از ۸۰ درصد اعتبارات شهرستان تخصیص یافته و انتظار داریم در سال جاری ۱۰۰ درصد اعتبارات شهرستان تخصیص پیدا کند.