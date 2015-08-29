دولت در تصمیم گیریهای مهم نخبگان را دخیل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجی میرزایی، شنبه شب در نشست هم‌ اندیشی و همدلی دولت و منتخبان فرهنگی، اجتماعی، فرهیختگان و نخبگان استان یزد اظهار داشت: دولت همواره بر استفاده از خرد جمعی به ویژه بهره گیری از نظرات نخبگان تاکید داشته و تصیم دارد تا در تصمیم گیریهای مهم خود از نظرات نخبگان و اندیشمندان جامعه بهره بیشتری بگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شاخصه های حکمرانی خوب بیان کرد: حکمرانی خوب، شکلی از حکومت است که بتواند مسئولیت ‌های خود را در حمایت از جامعه به صورت متعادل به کار گیرد.

دبیر هیئت دولت با اشاره به اینکه یکی از ارکان حکمرانی خوب، تصمیم‌ گیری درست در مسائل است، بیان داشت: دولتی که بر پایه تصمیمات درست برنامه‌ ریزی کند، می تواند به عنوان دولتی شاخص و الگو معرفی شود.

حاجی میرزایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره بخشی از موفقیت های دولت تدبیر و امید تصریح کرد: دولت تلاش دارد تا اقتصاد را به سمت اقتصاد مقاومتی هدایت کند و وابستگی های نفتی را هر چه بیشتر از بین ببرد که البته در این زمینه موفق عمل کرده و رشد ۱۹ درصدی صادرات غیرنفتی گویای این مسئله است.

وی خاطرنشان کرد: دولت معتقد است اقتصاد کشور باید مبتنی بر کار و تلاش و کسب و کار مردم و دریافت مالیات از این کسب و کار باشد و تا اینگونه نباشد نمی توان به اقتصاد پایدار دست پیدا کرد بنابراین در قدم های اول لازم است از فرار مالیاتی جلوگیری شود.

استاندار یزد نیز در این جلسه با اشاره به موفقیت های دولت تدبیر و امید در عرصه های سیاسی و اقتصادی بیان کرد: این موفقیت ها در سایه توجه و حمایت های رهبری شکل گرفته است.

سیدمحمد میرمحمدی بیان کرد: دولت تدبیر و امید در عرصه داخلی و خارجی توفیقاتی داشته است که پیروزی دولت در توافق هسته‌ای، اجرای موفق طرح تحول نظام سلامت، مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور از مهم‌ترین این توفیقات بوده است.