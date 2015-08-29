۶ پروژه عمرانی در سرخ رود محمودآباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه شنبه پایان یافت، دستگاه تصفیه پکیج فیلتر شنی ایستگاه آب‌رسانی معلم کلا جهت حذف آهن و کدورت آب با ظرفیت ۳۰ لیتر در ثانیه بااعتباری بالغ‌بر ۱۵۰ میلیون تومان و همچنین ایستگاه آب‌رسانی روستای کلوسا با ظرفیت ۱۵ ثانیه در ثانیه بااعتباری بالغ‌بر ۱۰۰ میلیون تومان افتتاح و به بهره داری رسید.

در بخش دیگر این مراسم کلنگ احداث گلخانه در زمینی به مساحت ۳۲۰۰ متر با زیربنای هزار متر بااعتباری بالغ‌بر ۱۵۰ میلیون تومان در روستای اورطشت از بخش سرخ‌رود شهرستان محمودآباد به زمین زده شد.

در ادامه مدیران و مسئولان شهرستان محمودآباد با حضور در روستای عبدالله‌آباد از بخش سرخ‌رود خانه بهداشت این روستا را که در زمینی به مساحت ۲۵۰ متر با زیربنای ۱۰۰ متر و بااعتباری بالغ‌بر ۱۰۰ میلیون تومان احداث‌شده بود افتتاح و راه دسترسی این روستا نیز به طول ۵۰۰ متر و بااعتباری بالغ‌بر ۸۰ میلیون تومان شامل زیرسازی و روکش و جدول و کانیوی به بهره‌برداری رسید.

در بخش پایانی این مراسم کلنگ احداث شبکه توزیع آب شهر سرخ‌رود به طول دو هزار و ۵۰۰ متر با لوله پلی‌اتیلن به قطر ۱۶۰ میلی نتر و خط انتقال آب شهر سرخ‌رود به طول هزار و ۱۵۰۰ متر با لوله پلی‌اتیلن به قطر ۲۵۰ میلی‌متر به زمین زده شد.

ارتقاء کیفیت آب شرب سرخ‌رود بااعتباری بالغ‌بر هشت میلیارد ریال و با جمعیت برخوردار چهار هزار خانوار هدف اجرای این طرح عنوان شد.