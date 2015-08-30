  1. استانها
  2. البرز
۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۳۱

۲۶ تن انواع فرآورده های خام دامی در نظرآباد معدوم شد

۲۶ تن انواع فرآورده های خام دامی در نظرآباد معدوم شد

نظرآباد - اداره دامپزشکی شهرستان نظرآباد از معدوم کردن ۲۶ تن فرآورده های خام دامی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره دامپزشکی شهرستان نظرآباد، کارشناسان دامپزشکی شهرستان نظرآباد ۲۶ تن انواع پا و پنجه مرغ تاریخ منقضی را در بازرسی های صورت گرفته کشف کردند که پس از طی مراحل قانونی و اخذ دستور قضایی محموله مورد نظر در محل دفن ضایعات معدوم شد.

علی گلباز رئیس اداره دامپزشکی شهرستان نظرآباد گفت: در بازرسی های انجام شده از مراکز تولید و بسته بندی فرآورده های خام دامی شهرستان مقدار ۲۶ تن فرآورده خام دامی شامل پا و پنجه مرغ که تاریخ مصرف آن پایان یافته بود توسط کارشناسان دامپزشکی کشف و ضبط شد.

وی در ادامه افزود: با پیگیری های انجام شده و تشکیل پرونده برای محموله مورد نظر دادستان شهرستان حکم معدوم سازی صادر شد.

گلباز در پایان گفت: با هماهنگی حراست اداره کل دامپزشکی استان فرآورده های خام دامی ضبط شده به محل دفن ضایعات واحد پسماند شهرداری منتقل و با حضور پرسنل نیروی انتظامی، شهرداری و دامپزشکی در شرایط کاملا بهداشتی معدوم سازی شد.

کد مطلب 2898866

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اشکان ۱۱:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۸
      0 0
      پاسخ
      اگر معدوم نمیشدند به احتمال فراوان در قالب سوسیس و کالباس با تاریخ انقضا ارائه می شدند و در شکم فست فود خوران جای میگرفتند!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها