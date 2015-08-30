۲۶ تن انواع فرآورده های خام دامی در نظرآباد معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره دامپزشکی شهرستان نظرآباد، کارشناسان دامپزشکی شهرستان نظرآباد ۲۶ تن انواع پا و پنجه مرغ تاریخ منقضی را در بازرسی های صورت گرفته کشف کردند که پس از طی مراحل قانونی و اخذ دستور قضایی محموله مورد نظر در محل دفن ضایعات معدوم شد.

علی گلباز رئیس اداره دامپزشکی شهرستان نظرآباد گفت: در بازرسی های انجام شده از مراکز تولید و بسته بندی فرآورده های خام دامی شهرستان مقدار ۲۶ تن فرآورده خام دامی شامل پا و پنجه مرغ که تاریخ مصرف آن پایان یافته بود توسط کارشناسان دامپزشکی کشف و ضبط شد.

وی در ادامه افزود: با پیگیری های انجام شده و تشکیل پرونده برای محموله مورد نظر دادستان شهرستان حکم معدوم سازی صادر شد.

گلباز در پایان گفت: با هماهنگی حراست اداره کل دامپزشکی استان فرآورده های خام دامی ضبط شده به محل دفن ضایعات واحد پسماند شهرداری منتقل و با حضور پرسنل نیروی انتظامی، شهرداری و دامپزشکی در شرایط کاملا بهداشتی معدوم سازی شد.