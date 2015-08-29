کشاورزی برنج محور در مازندران توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بررسی و ارزیابی پایانی سومین دوره آموزشی ویژه پروژه توسعه کشاورزی برنج محور در افغانستان RIPA) ) با سرکنسول سفارت ژاپن در ایران، معاون رئیس دفتر آژانس همکاریهای بینالمللی ژاپن (جایکا) و معاون فرمانداری شهرستان محمودآباد در مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز برگزار شد.
پساکاموتو دبیر اول سفارت ژاپن در ایران شامگاه شنبه ضمن ابراز خرسندی از طراحی و اجرای موفقیتآمیز برنامه آموزشی ویژه پروژه (RIPA)، ابراز امیدواری کرد که چنین برنامههایی با حمایت دولتهای ایران و ژاپن گسترش یابد.
ایکدا نماینده دفتر نمایندگی جایکا در تهران نیز در خصوص وضعیت کشاورزی و برنامههای آموزشی کشاورزی افغانستان و اهداف برنامه آموزشی و نحوه شکلگیری و همکاریهای برنامه آموزشی و اجرای آن در مرکز هراز به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی این مرکز را بسیار معتبر و توانمند در اجرای دورههای آموزشی بینالمللی دانست و از رئیس و همکاران اجرایی مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز بابت برگزاری موفقیتآمیز دورههای آموزشی تشکر کرد.
اوهارا کارشناس ارشد برنامهریزی پروژه RIPA نیز طی سخنانی در این مراسم از نحوه برگزاری دوره ابراز خرسندی کرد و یادآور شد که نتایج، تجربیات و آموختههای شرکتکنندگان افغانی در مناطق برنجخیز کشور افغانستان مورد استقبال قرارگرفته است.
فؤاد خان احمد زی نماینده کارشناسان شرکتکننده در افغانستان گزارشی از برنامههای آموزشی ارائهشده بهصورت نظری و عملی و فعالیتهای مصور تحقیقی و ترویجی کارشناسان فراگیر در افغانستان را برای حضار بیان کرده و همکاریهای بهعملآمده درزمینهٔ انتقال دانش فنی و مهارت تخصصی قدردانی کرد.
بهمن امیری لاریجانی رئیس مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز طی سخنانی در این مراسم به تشریح سوابق همکاریهای مرکز با دفتر جایکا و ازجمله برگزاری دورههای آموزشی گذشته ویژه کارشناسان کشور افغانستان اشاره کرد.
دلاور حیدر پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران نیز ضمن تأکید بر توانمندیهای مرکز هراز جهت گسترش برنامههای مشابه آموزش با حمایت مسئولین مرتبط که میتواند همواره موجبات اعتلای سطح دانش فنی و مهارتی کارشناسان و بهرهبرداران در ابعاد محلی، منطقهای و حتی فراملی را به همراه آورد، تأکید کرد.
این جلسه با اهدای گواهیهای آموزشی پایان دوره به شرکتکنندگان و لوح تقدیر از اساتید ژاپنی و مسئولین ایرانی دوره به پایان رسید.
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