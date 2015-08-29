به گزارش خبرنگار مهر، واهیک طروسیان شامگاه شنبه در کنفرانس خبری پس از بازی دو تیم شهرداری اردبیل و گیتی پسند اصفهان افزود: نیمه اول بسیار خوب و هدفمند بازی کردیم اما در نیمه نتوانستیم بازی خوب خود در نیمه اول را ادامه دهیم.

وی یکی از دلایل بازی بد این تیم در نیمه دوم را شرایط بدنی بازیکنان خود دانست و یادآور شد: در نیمه دوم شهرداری اردبیل به لحاظ بدنی آماده تر از ما بود و توانست شرایط بهتری را برای خود رقم بزند.

سرمربی تیم گیتی پسند اصفهان با بیان اینکه به همین دلیل در نیمه دوم با اشتباه بازیکنن خود دو گل خوردیم، تصریح کرد: باید تاکید کنم که تیم شهردای در نیمه دوم بهتر از ما بود و توانست بازی و شرایط مطلوب تری را برای خود رقم بزند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر ایکه تیم شما سال قبل در زمین تیم شهرداری سه بر دو پیروز شد و امسال سه بر هیچ باختید، به روند آماده سازی این تیم در پیش فصل امسال اشاره کرد و متذکر شد: پارسال فصل آماده سازی خوبی داشتیم اما امسال این شرایط ۶۰ درصد است.

طروسیان با تاکید بر اینکه البته بزودی شرایط مسابقه را پیدا می کنیم و به هماهنگی لازم دست خواهیم یافت، بیان داشت: زمان قدرت تیم گیتی پسند را نشان خواهد داد، چراکه هنوز چهره واقعی تیمها مشخص نیست و زود است در این خصوص قضاوت کنیم.

وی در عین حال تیم شهرداری اردبیل را تیمی هماهنگ، خوب و با قدرت بدنی بالا عنوان کرد و یادآور شد: با این وجود ما موقعیت های خوبی را روی دروازه شهراری ایجاد کردیم اما نتوانستیم از آنها بهره ببریم.

سرمربی تیم اصفهانی در خصوص داوری بازی نیز عنوان کرد: تنها می توانم بگویم که گل نیمه اول تیم شهرداری با خطای بازیکن این تیم به ثمر رسید.