رشد آمار طلاق در کرمان نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد عصر شنبه در دیدار اعضاء شورای قضایی استان کرمان با استاندار کرمان، افزایش آمار جرائم و ورودی پرونده های دادگستری را نگران کننده دانست و افزود: افزایش دعاوی خانوادگی به منزله زنگ خطری برای جامعه است.

وی گفت: در حالی آمار طلاق در استان کرمان از هر چهار مورد ازدواج به وقوع یک مورد طلاق رسیده است که این آمار در گذشته به صورت وقوع یک طلاق به ازاء ۹ فقره ازدواج بود.

موحد و ادامه داد: رشد آمار طلاق نگران کننده بوده و در مسیری قرار گرفته است که اگر اقدام جدی صورت نگیرد در سال های آینده به نسبت تساوی آمار طلاق و ازدواج خواهیم رسید.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به لزوم حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی، ابراز داشت: خانواده ها از اخلاق مداری به حقوق مداری رسیده اند؛ به این معنا که در حال حاضر در خانواده ها بحث حقوق افراد به جای عشق و علاقه مطرح است.

وی با اشاره به اینکه حقوق باعث جداسازی زوجین شده و منیت و اختلاف را در خانواده ها رقم می زند، افزود: اعتیاد و اختلافات فرهنگی از جمله عوامل بروز طلاق هستند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: حجم بالایی از پرونده های دادگستری مربوط به موسسات مالی و اعتباری است.

موحد از اجرای احکام ۱۳ هزار پرونده طی سال گذشته خبر داد و افزود: در سه ماه اول سال گذشته ۱۳۶ هزار پرونده وارد دستگاه قضایی استان کرمان شد که ۱۳۱ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی ورودی پرونده های دادگستری استان کرمان در سه ماه نخست سال جاری را ۱۴۲ هزار پرونده دانست و گفت: در این مدت ۱۷ هزار پرونده مختومه شد.

موحد ادامه داد: رتبه کرمان در زمینه فناوری اطلاعات از ۲۷ به سه و در زمینه بهره وری از ۱۷ به ۱۰ ارتقاء پیدا کرده است.

وی گفت: نرم کشوری آمار زندانیان ۲۹۰ نفر به ازاء هر ۱۰۰ هزار نفر است که این آمار در کرمان ۴۳۰ نفر به ازاء هر ۱۰۰ هزار نفر است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان به اجرای قانون دادرسی کیفری جدید اشاره و تصریح کرد: با اجرای این قانون آمار ورودی به زندان های کاهش پیدا کرده است.