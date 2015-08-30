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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۸:۰۱

فرمانده انتظامی علی آباد:

۳۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کالای قاچاق در علی آباد کشف شد

۳۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کالای قاچاق در علی آباد کشف شد

علی آباد- فرمانده انتظامی شهرستان علی آباد از کشف ۳۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کالای قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی اکبر اژدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، طرح عملیاتی مبارزه با کالای قاچاق طی ۴۸ ساعت با بسیج امکانات نیروهای اداره مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی شهرستان علی آباد در نقاط مختلف شهر اجرا شد.

وی بیان کرد: ماموران پلیس آگاهی فردی را شناسایی کردند که اقدام به فروش کولرهای اسپیلت فاقد مجوز گمرکی می کرده است.

سرهنگ اژدری ادامه داد: با هماهنگی مراجع قضایی به همراه بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان از این واحد صنفی بازدید شد که در بازرسی از این واحد صنفی ماموران ۱۷ دستگاه کولر اسپیلت قاچاق به ارزش ۳۲۵میلیون و ۴۰۰هزار ریال را کشف کردند.

اژدری اضافه کرد: در این راستا یک نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی علی آباد افزود: کالاهای مکشوفه نیز برای بررسی اصالت کالا به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ارسال شده است.

کد مطلب 2898892

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