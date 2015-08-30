ساماندهی کارگران ساختمانی لرستان کلید خورد/مرکزی برای ارائه خدمات

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی عیدی بیرانوند شهردار خرم آباد در این مراسم که شامگاه شنبه در محل این مرکز واقع در میدان امام حسین(ع) برگزار شد، اظهار داشت: سالهای زیادی بود که بخشی از همشهریان که در قسمت های ساختمانی و کارگری منشا خیر و برکت و سازندگی بودند فاقد هرگونه امکانات رفاهی بودند.

وی با اشاره به اینکه این کارگران ساماندهی نشده بودند، عنوان کرد: در گرما و سرما همچنین در بحث بیمه و تامین اجتماعی مشکلات فراوانی داشتند.

شهردار خرم آباد با بیان اینکه باید تلاش کنیم حق این کارگران زحمت کش را به آنها بازگردانده و مورد حمایت قرار دهیم، ادامه داد: طبق تفاهم نامه ای با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به مصوبه شورای اسلامی شهر رسید مقرر شد در سه نقطه از شهر با همکاری بخش خصوصی سه مکان برای کارگران ساختمانی در نظر گرفته و در اختیار بخش خصوصی باشند.

عیدی بیرانوند تصریح کرد: با وجود این مراکز مسائلی مانند آموزش، صدور کارت مهارت، بیمه و مسائل مربوط به بازنشستگی آنها برطرف می شود.

برخورداری کارگران ساختمانی از خدمات و امکانات رفاهی

علی آشتاب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان نیز در این مراسم گفت: کارگران قشری عظیم و زحمت کش و موتور محرکه اقتصاد کشور هستند و خدمات این افراد بر همه مشخص است.

وی با بیان اینکه بخشی از کارگران زحمت کش استان کارگران ساختمانی هستند، عنوان کرد: این افراد به نوعی نقش اساسی در شکل گیری فعالیت های عمرانی دارند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان عدم برخورداری از خدمات و امکانات رفاهی اولیه را دلیل برنامه ریزی برای راه اندازی این مرکز دانست و ادامه داد: ساماندهی کارگران ساختمانی اهداف و برنامه های مختلفی دنبال می کند که مهمترین آن ضابطه مند کردن دستمزد و ارتباط بین کارگر و کارفرماست.

آشتاب کاهش تبعات ناشی از به کارگیری مستقیم کارگران را از دیگر اهداف این ساماندهی دانست و تصریح کرد: این ساماندهی باعث می شود که کارگران شناسنامه دار شده و بانک اطلاعاتی از کارگران به طور دقیق جمع آوری می کنیم.

وی با بیان اینکه در ساماندهی کارگران ساختمانی تخصص آنها رتبه بندی شده و در درجات مختلف ساماندهی می شوند، افزود: در واگذاری کار به آنها احقاق حق صورت خواهد گرفت.

ارائه آموزش و ارتقا سطح مهارت کارگران ساختمانی لرستان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتمافی لرستان خاطرنشان کرد: ساماندهی کارگران ساختمانی به زیباسازی منظر شهری کمک زیادی می کند و کارگران متفرق در شهر در یک فضا متمرکز می شوند.

آشتاب حفظ کرامت و شان کارگران را مهمترین بحث دنبال شده در این ساماندهی دانست و یادآور شد: پرونده اطلاعات فردی تک تک کارگران تکمیل شده و معاینات دوره ای توسط دانشگاه علوم پزشکی از کارگران به عمل خواهد آمد.

وی عنوان کرد: کارشناسان بهداشتی و درمانی به مراکز مراجعه کرده و از کارگران تست های مختلف گرفته و به ارتقای سطح سلامت جسمی و روحی آنها کمک می کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه وقتی مرکز ساماندهی وجود داشته باشد انحراف در بیمه وجود نخواهد داشت، ادامه داد: با راه اندازی این مرکز با استفاده از توان آموزشی که در اختیار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای سطح مهارت کارگران را ارتقاء داده و آموزش های ضمن کار انجام خواهیم داد.

آشتاب با اشاره به اینکه بیشترین حوادث که منجر به زخمی شدن و فوت می شوند در بین کارگران ساختمان است، تصریح کرد: بر اساس برآورد سازمان های بین المللی کار یک حادثه منجر به فوت بالغ بر یک میلیارد تومان برای خانواده، تامین اجتماعی، کارفرما و کارگر خسارت دارد.

وی افزود: آموزش ایمنی و بهداشت کار که توسط کارشناسان بازرسی کار انجام خواهد شد به سالم سازی محیط کار و ارتقاء سطح سلامت کارگران کمک خواهد کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این مرکز به افزایش و ارتقاء امنیت کمک خواهد کرد، خاطرنشان کرد: امیدواریم به زودی شاهد افتتاح این مرکز در دو منطقه دیگر شهر باشیم تا جامعه کارگری ما در بخش ساختمان هیچ دغدغه ای نداشته باشند.

اعلام آمادگی برای بیمه کردن کارگران ساختمانی لرستان

حمزه لویی مدیرکل تامین اجتماعی لرستان نیز در این مراسم اظهار داشت: بیمه کردن کارگران ساختمانی به سال ۱۳۵۴ باز می گردد که یک کار تشریفاتی و فکری بوده که خیلی اجرایی نشده و به تدریج پس از پیروزی انقلاب قانون بیمه کردن کارگران ساختمانی دز سال ۱۳۸۶ ایجاد شد.

وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی غیردولتی است، عنوان کرد: افراد مشاغل آزاد ۲۷ درصد بیمه پرداخت می کنند در حالی که کارگران ساختمانی هفت درصد پرداخت می کنند که با حداقل دستمزد امسال حدود ۵۶ تا ۶۰ هزار تومان می شود.

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان ادامه داد: از شهرداران می خواهیم که ۱۵ درصد عوارض ساختمانی در بخش حق مالکین را دریافت کرده و خدمات را پررنگ تر کنیم.

حمزه لویی با بیان اینکه همه ما مدیون کارگرانی که در میادین در انتظار جذب شدن هستند هستیم، تصریح کرد: در حالی که حدود ۵۰ هزار کارت مهارت در دست افراد مختلف است اما معتقدم در درجه اول باید به فکر کارگرانی باشیم که به طور واقعی در صنعت ساختمان مشغول به کارهستند و هیچونه پوشش بیمه ای ندارند.

وی با اشاره به اینکه با یک گسیل در سطح شهر معلوم شد که بسیاری از کارگران واقعی ساختمای کارت مهارت ندارند، افزود: به همه کارگرانی که پوشش ندارند نه تنها خرم آباد بلکه کوهدشت و نورآباد که بیشترین آمار کارگران ساختمانی را دارند اعلام می کنم حاضرم نامه بیمه شان را مستقیم بنویسم.

ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و صدور کارت مهارت برای کارگران

وی با اشاره به اینکه از انجمن های صنفی بازرسی دقیق شناسایی کارگرا واقعی را برای جذی حداکثری انتظار داریم، عنوان کرد: از شهرداران نیز انتظار داریم حق بیمه پروانه های ساختمانی را به طور واقعی محاسبه و به حساب سازمان معرفی کنند تا دچار چالش نشویم.

سید فخرالدین رحمانی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای لرستان نیز در این مراسم گفت:امروزه آزمون ها ادواری و کشوری هستند و افراد در هر نقطه از کشور می توانند در پورتال ثبت نام کرده و ماهانه آزمون برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه صدور کارت بومی شده و به جای چند ماه تا دو هفته صادر می شود، عنوان کرد: ما آمادگی داریم که سازو کار صدور کارت را تغییر دهیم بر اساس لیست انجمن های صنفی حتی برای کسانی که سواد کافی نداشته باشند گواهی روزانه و لحظه ای صادر خواهیم کرد