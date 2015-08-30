بیمه ۵۲۵ هزار قالیباف و هنرمند صنایع دستی/غیر فعالان حذف می شوند

سیروس نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در سال جاری برنامه ریزیهای لازم برای بیمه هنرمندان شاغل در رشته های قالیبافی و صنایع دستی در دستور کار سازمان تامین اجتماعی قرار دارد بطوریکه بیش از ۵۲۵ هزار نفر بیمه خواهند شد.

وی گفت: از این تعداد ۱۲ درصد افزاد شاغل در رشته های مرتبط با صنایع دستی و ۸۸ درصد نیز شاغلین قالیباف هستند که تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.

مدیرکل بیمه های سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه علاوه بر افرادی که در گذشته بیمه شده اند متقاضیان جدید نیز بیمه می شوند، تاکید کرد: افراد جدید از محل حذف افرادی که دیگر در قالیبافی و صنایع دستی فعالیت نمی کنند تحت پوشش قرار می گیرند.

نصیری گفت: نظارت هایی از سوی بازرسان سازمان تامین اجتماعی و همچنین اتحادیه قالیبافان بر فعالیت این افراد شاغل انجام می شود و بیمه افرادی که دیگر شاغل نبوده اما برای آنها بیمه رد می شود حذف خواهد شد.

به گفته وی، به استانهای مختلف مجوز داده شده است تا از محل قطع بیمه غیر شاغلین ، هنرمندان صنایع دستی و قالیبافان جدید را بیمه کنند.

نصیری از تخصیص اعتباری ویژه برای بیمه قالیبافان و شاغلین صنایع دستی خبرداد و افزود: این اعتبار هنوز به طور کامل تخصیص داده نشده است.