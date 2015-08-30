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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۸:۰۵

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:

مدیریت منابع مهم‌تر از صرفه‌جویی است

مدیریت منابع مهم‌تر از صرفه‌جویی است

اهر- معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه وضعیت منابع آبی در کشور در وضعیت بحرانی است، گفت: مدیریت منابع مهم‌تر از صرفه جویی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق پورمهدی شامگاه شنبه در مراسم افتتاح ساختمان اداره برق اهر گفت: با مشترکان پرمصرف در آذربایجان شرقی برخورد می شود و در اولین گام آب بیش از هزار مشترک پرمصرف آب در استان و کلانشهر تبریز قطع شد.

وی سپس افزود: ضروری است طرح پرداخت قبوض در مقابل دریافت حقوق اشخاص در شهرستان ها عملی شود.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی به ضرورت صرفه جویی در مصرف آب، برق و گاز نیز اشاره و تصریح کرد: اصلاح الگوی مصرف و فرهنگ سازی مهم تر از صرفه جویی بوده و باید در این خصوص از ائمه جماعات کمک گرفت.

پورمهدی همچنین گفت: باید حقوق دریافتی کارمندان بر اساس ارائه خدمات آنها پرداخت شود که اگر این طرح عملی شود کارکنان بخش دولتی و غیردولتی با انگیزه بیشتری وظایف خود را انجام خواهند داد.

وی با بیان اینکه ایجاد نشاط در شهرستان ها ضروری است، ابراز داشت: وظیفه شهرداری زیباسازی شهر است و جذابیتی که در طول روز مشاهده می شود با نورپردازی مناسب در سطح شهر ایجاد خواهد شد.

کد مطلب 2898899

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