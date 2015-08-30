امر به معروف یک تکلیف شرعی و قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، جانشین دبیر ستاد امر به معروف کردستان شامگاه شنبه در همایش شوراهای امر به معروف و نهی از منکر کردستان اظهار داشت: کار این ستاد انجام تکلیف شرعی و قانونی است و حرکت آن براساس دستورات دین اسلام و بیانات مقام معظم رهبری است.

وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر یکی از دستورات دین است و به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیاری از منکرات از جامعه برچیده شد.

جانشین دبیر ستاد امر به معروف کردستان بیان کرد: وظیفه ستاد امر به معروف و نهی از منکر ۱۰۰ درصد فرهنگی است و با تمام توان در راستای تحقق منویات رهبری گام بر می دارد.

الله مرادی یادآور شد: اقدامات و چارچوب حرکتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان کاملا فرهنگی است و اقدامات سلبی و تحریک ‌آمیزی را که منجر به ایجاد تنش در جامعه می شود را از دستور کار خود حذف کرده است.

وی ادامه داد: یکی از اولویت های کاری ستاد امر به معرووف و نهی از منکر تذکر لسانی است و هر جا هم که نیاز باشد در راستای ترویج معروفات تشویق صورت می گیرد.

جانشین دبیر ستاد امر به معروف کردستان گفت: اقدامات ایجابی و اقناعی از دیگر اولویت های ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان است و برنامه‌ ها نیز بر همین اساس تعریف می ‌شود.

الله مرادی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: ایجاد فرهنگ مسئولیت ‌پذیری و افزایش احساس مسئولیت در بین مدیران از دیگر برنامه های ‌های ستاد امر به معروف استان است.

وی افزود: ریشه بسیاری از منکراتی که امروز در جامعه دیده می ‌شود ناشی از عدم انجام درست وظایف از سوی مسئولان امر در آن حوزه است و عدم نظارت دقیق برخی از مسئولان بستر انجام منکرات را در جامعه فراهم می‌ کند.

جانشین دبیر ستاد امر به معروف کردستان بیان کرد: متاسفانه امروز در اماکنی که به عنوان آموزشگاه زبان و غیره مجوز دریافت کرده ‌اند بساط انجام برخی منکرات فراهم شده است و این نشان از عدم نظارت مسئولان مربوطه است.

الله مرادی یادآور شد: در بحث ترویج معروفات و مقابله با منکرات باید تمام زوایا را در نظر گرفت و به یک موضوع خاص همچون حجاب خلاصه نکرد.

وی ادامه داد: رسالت اصلی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر ترویج خوبی‌ ها در جامعه است و اگر خوبی‌ ها در جامعه گسترش پیدا کنند جایی برای رسوخ منکرات باقی نمی ماند.

جانشین دبیر ستاد امر به معروف کردستان گفت: با توجه به تهاجم فرهنگی انجام کارهای فرهنگی در حوزه حجاب و عفاف ضروری است و برای ترویج و نهادینه کردن فرهنگ حجاب و عفاف اقدامات فرهنگی و محتوایی باید در مدارس و سطح دانشگاه ‌ها به صورت ویژه دنبال شود.

الله مرادی اظهار داشت: کار ستاد امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف شرعی و قانونی است و جناح و خط سیاسی در آن جایی ندارد.

وی همچنین به تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و اجرایی ‌شدن آن در استان اشاره کرد و افزود: این قانون در قالب ۲۴ بند و ۱۹ تبصره فصل جدیدی را در راستای ترویج و نهادینه کردن این فریضتین الهی باز کرده است.

جانشین دبیر ستاد امر به معروف کردستان بیان کرد: این قانون برای تمام دستگاه‌ ها لازم‌ الاجرا است و باید با نیت کاملا فرهنگی در راستای تحقق و اجرایی ‌شدن کامل آن در استان گام برداشته شود.

الله مرادی یادآور شد: در حال حاضر در تمام شهرستان ‌‌های استان ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ساختمان مستقل در حال فعالیت هستند و خوشبختانه امروز دفتر ستاد امر به معروف دهگلان به عنوان آخرین شهرستان استان افتتاح شد.