به گزارش خبرنگار مهر، محمد قضایی شامگاه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به منویات مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی، افزود: بانک مهر اقتصاد بر تحقق این مهم برنامه‌ریزی لازم را دارد.

وی از ارائه تسهیلات اقتصاد مقاومتی به متقاضیان خبر داد و اظهار داشت: این تسهیلات در ۱۰ عرصه مختلف ارائه می‌شود و در این میان این بانک در حوزه مشاغل خانگی تسهیلات لازم را ارائه می‌دهد.

مدیر شعب بانک مهر اقتصاد استان زنجان گفت: تسهیلات اقتصاد مقاومتی در راستای حمایت از تولیدات داخلی پرداخت می‌شود و این تسهیلات با نرخ ۱۶ درصد است.

قضایی افزود: در سال‌جاری یک‌ میلیارد تومان وام در بخش اقتصاد مقاومتی در استان زنجان پرداخت شده و پیش‌بینی می‌شود این میزان پرداخت تا پایان سال‌جاری به ۱۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

مدیر شعب بانک مهر اقتصاد استان زنجان از فعالیت ۱۳ شعبه بانک مهر اقتصاد در استان زنجان خبر داد و گفت: از مجموع شعبات استان زنجان، هشت شعبه در شهرستان زنجان فعال است و برنامه‌ای هم برای افزایش شعبات نداریم.

قضایی به به هفته بانکداری اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: بانک مهر اقتصاد تلاش خود را برای ایجاد فرهنگ اقتصاد اسلامی در دستور کار دارد و در این میان مردم باید نسبت به بانکداری اسلامی آشنایی پیدا کنند.

قضایی تصریح کرد: مردم با آگاهی می‌توانند نسبت به حقوق خود مطلع شوند و این آگاه‌سازی می‌تواند به مطالبه اصولی افراد از بانک منجر شود.

وی گفت: بانک مهر اقتصاد از بانک‌های دارای ساختار بانکداری اسلامی است و این نوع بانکداری هم به نفع بانک بوده و هم به نفع مردم است.