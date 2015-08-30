فرار پاس همدان ازشکست در وقت اضافه/ به حداقل حقمان در بازی رسیدیم

خبرگزاری مهر-گروه استانها: هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال موسوم به جام آزادگان روز گذشته با برگزاری ۱۰ دیدار به پایان رسید و در پایان این هفته پیکان تهران با ۷ امتیاز بر صدرجدول تکیه زد.

در این هفته تیم فوتبال پاس همدان تنها نماینده فوتبال همدان در لیگ دسته اول فوتبال پس از پشت سر گذاشتن یک شکست بیرون از خانه برابر داماش گیلان و توقف هفته ابتدایی برابر شهرداری اردبیل برای جبران این نتایج برای پیروزی برابر فجر سپاسی شیراز قدم به هفته سوم گذاشت.

قبل از آغاز مسابقه یک دقیقه سکوت به احترام فوت محمدجعفر قره خانی کاپیتان اسبق تیم ملی بسکتبال کشورمان انجام شد و بنری نیز در ورزشگاه برای یادبود قره خانی نصب شده بود.

حلقه اتحاد تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز همراه با کادرفنی و تمامی نیمکت نشینان قبل از آغاز مسابقه نیز از نکات قابل توجه بازی بود.

در این بازی ترکیب تیم فوتبال پاس همدان دستخوش تغییرات زیادی شده بود و سه بازیکن صاحب نام و ثابت پاس در دیدارهای گذشته محمدصادق کرمی کاپیتان پاس، نادرهوشیار و محسن آذرپاد بر روی نیمکت ذخیره ها نشسته بودند.

کاپیتانی دروازه بان تازه وارد پاس مسعود همامی نیز از نکات قابل توجه این دیدار بود.

در ابتدای این مسابقه که با سوت داور لیگ برتری کشورمان تورج حق وردی آغاز شد پاسی ها از ابتدای مسابقه سعی بر کنترل توپ و میدان داشتند تا بازی خود را بر حریف دیکته کنند اما دو تیم در این نیمه بیشتر در میانه میدان بازی را دنبال می کردند و زور هیچکدام در میانه میدان بر دیگری قالب نشد.

در دقیقه ۲۴ مسابقه حرکت پا به توپ مهاجم پاس مختار جمعه زاده درون محوطه جریمه با تکل بازیکن فجرسپاسی شیراز متوقف شد که در این صحنه کادرفنی پاس به شدت اعتقاد به خطای پنالتی داشت و جمعه زاده در این صحنه با کارت زرد جریمه شد.

تنها گل این نیمه برای فجر سپاسی شیراز از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید و در دقیقه ۲۸ مسابقه به زعم داور مسابقه خطای هند جلالی نیا بازیکن پاس درون محوطه جریمه صورت گرفت که داور بلافاصله نقطه پنالتی را نشان داد که ایمان باصفا این توپ را در دو مرحله وارد دروازه پاس کرد و نیمه اول مسابقه با همین تک گل به نفع فجر به پایان رسید.

در پایان نیمه اول نیز حاشیه هایی بر روی جایگاه هواداران مسابقه صورت گرفت که باعث دخالت نیروی انتظامی شد و در این درگیری ها بازیکن اخراجی پاس در هفته قبل، جهانگیر عسگری در متن این حاشیه ها بود.

این بازیکن در جواب اعتراض هواداران به سبک بازی پاس علت این موضوع را بی پولی باشگاه عنوان کرده بود و گفته بود وقتی پول نمی دهند توقع بازی نداشته باشید که همین حرف نیز موجب درگیری این بازیکن بین هواداران شد که با وساطت نیروی انتظامی این غائله به پایان رسید.

با شروع نیمه دوم تیم فوتبال پاس همدان نبض بازی را در دست گرفت و فجری ها برای دفاع از گل زده روی به بازی دفاعی و استفاده از ضد حملات آوردند پاسی ها از ابتدای این نیمه بازی مستقیم را در دستور کار قرار دادند و توپ از هر نقطه زمین بر روی دروازه فجر سپاسی شیراز ریختند تا شاید راه عبوری برای دفاع مطلق این تیم برای گلزنی پیدا کنند.

دقیقه ۹۲ یکی از ارسال ها راهگشای تیم فوتبال پاس شد و وحید جلالی نیا با ضربه سر گل تساوی و نجات بخش تیمش را به ثمر رساند

در نهایت نیز در دقیقه ۹۲ بالاخره یکی از این ارسال ها راه گشای تیم فوتبال پاس شد و وحید جلالی نیا موفق شد با ضربه سر گل تساوی و نجات بخش تیمش را به ثمر برساند و اشتباه خود را نیز در این بازی جبران کند تا پاسی ها در دقیقه ۹۲ از یک شکست خانگی فرار کنند.

هواداران، بازیکنان و کادرفنی تیم فوتبال پاس همدان در پایان مسابقه به شدت به نحوه قضاوت تورج حق وردی در این بازی اعتراض داشتند و معتقد بودند که داور در نتیجه مسابقه تاثیرگذار بود در این دیدار یک پنالتی مشکوک در نیمه اول به نفع پاسی ها گرفته نشد همچنین پنالتی فجر سپاسی شیراز که منجر به گل این تیم نیز شد بسیار مشکوک بود.

هواداران تیم فوتبال پاس همدان در دقایق پایانی نیمه دوم بازیکنان پاس را بی غیرت خطاب کردند.

به حداقل حقمان در بازی رسیدیم

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان درباره دیدار تیم خود برابر فجرسپاسی شیراز در گفتگو با مهر اظهار داشت: در نیمه اول مسابقه ما نسبت به تیم فجر سپاسی شیراز برتری نسبی داشتیم و عملکردمان بهتر بود.

داوود مهابادی افزود: من در نیمه اول از نحوه قضاوت داور تعجب می کنم چطور ممکن است که صحنه ای که بازیکن ما پشتش به توپ بوده است را خطای پنالتی اعلام کند اما در صحنه واضحی که بازیکن ما در محوطه جریمه سرنگون می کنند را پنالتی اعلام نکند.

وی با بیان اینکه در نیمه دوم سوار بر بازی بودیم گفت: نیمه دوم پاس کاملا مسلط بر بازی بود و یک بازی یکطرفه را شاهد بودیم تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز دفاع مطلق در این نیمه را به نمایش گذاشت.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان خاطرنشان کرد: ما در نیمه دوم چند بار تاکتیک خود را عوض کردیم و در نهایت مجبور به بازی مستقیم و ارسال از کناره ها شدیم و در نهایت به حداقل حقمان در این مسابقه دست پیدا کردیم.

مهابادی با بیان اینکه به آینده تیم فوتبال پاس همدان امیدوار است بیان کرد: با بازی که امروز بازیکنان پاس در مسابقه به نمایش گذاشتند مطمئن باشید در هفته های بعد نتایج عوض خواهد شد و با هماهنگ تر شدن نفرات آینده این تیم روشن خواهد بود.

کسب یک امتیاز در خانه حریف ارزشمند است

سرمربی تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز نیز در گفتگو با مهر با اشاره به دیدار پاس و فجر اظهار داشت: ما دو بازی گذشته پاس را به خوبی آنالیز کرده بودیم و از این تیم شناخت لازم را داشتیم.

علی کلانتری افزود: با آنالیز پاس می دانستیم که ۸۰ درصد تاکتیک این تیم در زمین مسابقه بازی مستقیم و ارسال توپ از دفاع بر روی محوطه ۱۸ قدم است تا از اشتباهات مدافعان و توپ برگشتی به گل برسند.

وی با بیان اینکه تا دقایق پایانی تاکتیک پاس را خنثی کرده بودیم گفت: تا دقیقه ۹۲ به خوبی موفق شده بودیم تا جلوی این تاکتیک پاس را بگیریم اما اشتباه بازیکنانمان باعث شد تا گل تساوی را در این دقیقه دریافت کنیم.

سرمربی تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز با بیان اینکه می توانستیم برنده مسابقه باشیم بیان کرد: یک امتیاز هم در خانه حریف بسیار ارزشمند است و از این نتیجه نیز رضایت داریم.

کلانتری عنوان کرد: از سبک بازی دو تیم در این هفته رضایت ندارم ما مجبور بودیم که در مقابل پاس اینگونه بازی کنیم تا بتوانیم نتیجه لازم را کسب کنیم.

وی با بیان اینکه فجرسپاسی شیراز مدعی صعود به لیگ برتر نیست گفت: با بازیکن سرباز نمی شود مدعی بود و مدعی بودن فاکتورها و شاخص های خود را می خواهد البته هنوز زود است که درباره تیم ها قضاوت کنیم و از هفته هشتم می توان در مورد تیم ها اظهار نظر کرد.

سرمربی تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز عنوان کرد: ما در لیگ دسته اول صد در صد دفاع بازی می کنیم و تنها به دنبال امتیاز هستیم.

گفتنی است در پایان هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال تیم فوتبال پاس همدان با ۲ امتیاز در رده ۱۴ جدول و تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز با ۵ امتیاز در رده هفتم رده بندی جای گرفت.

همچنین تیم فوتبال پاس همدان در هفته چهارم جمعه ۱۳ شهریور میمهان ایرانجوان بوشهر خواهد بود.