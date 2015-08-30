مشکلات برق و آب رسانی حل می شود/افزایش ۱۷۳ تخت در بخش داشلی برون

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی شامگاه شنبه در نشست صمیمی با مسئولین ادارات و اهالی بخش داشلی برون اظهار کرد: تمام تلاش ما این است که کمترین کمبود برق را در این منطقه داشته باشید و ۹۰ درصد مشکلات در دستور کار و پیگیری قرار دارد که در حال برنامه ریزی برای رفع آن هستیم.

وی در مورد گازرسانی به این بخش افزود: از سه مسیر اینچه برون- چپرقویمه و مراوه تپه مراحل گازرسانی در حال مطالعه و انجام است و تا پایان سال ۹۶ تمام روستاهای مرزی، گازرسانی خواهد شد و روستای دوزالوم، امسال آخرین زمستان خود را بدون گاز سپری خواهد کرد.

معاون استاندار گلستان در مورد آبرسانی به این مناطق گفت: لایروبی یک حلقه چاه و حفر ۲ چاه در دستور کار آب روستایی قرار دارد تا آب لوله کشی به صورت تمام وقت در دسترس باشد.

حمیدی ادامه داد: همچنین در این رابطه، طرحی در دستور کار است که آب های شور و لب شور منطقه با دستگاهی به صورت آب شیرین کن قابل استفاده باشد تا در مواقع بحرانی از آن استفاده شود.

وی از مردم بخش داشلی برون که حضور گسترده در مراسم تدفین شهدای غواص داشتند تشکر ویژه کرد و گفت: امیدوارم همه ما بتوانیم حرمت این شهدا را حفظ کنیم.

حمیدی افزود: در مراسم افتتاح متمرکز گازرسانی روستای قوچمراد و چهار روستای دیگر، استاندار حضور داشتند که این باعث افتخار ما است.

فرماندار ویژه گفت: دولت تدبیر و امید در اولویت کار خود حفظ آرامش و امنیت را مدنظر داشت که خوشبختانه تاکنون، با وجود جنگ و درگیری در کشورهای اطراف توانسته است این آرامش و امنیت را حفظ کند.

معاون استاندار افزود: در بحث مشکلات بخش داشلی برون، وظیفه من به عنوان مسئول، حساس کردن مشکلات این بخش است که در تمام جلسات استانی این حساسیت را به وجود آورده ام زیرا شما مردم خوب مرزی، مرزبانان اصلی کشور هستید.

خانواده ها از ظرفیت مدرسه شبانه روزی در این منطقه استفاده کنند

فرماندار ویژه گنبدکاووس افزود: مواد مخدر صنعتی، فضای مجازی و شبکه های ماهواره ای از برنامه ریزی دشمنان برای جوانان و خانواده ها است تا مردم ایران عزیز را از پای درآورند. لازم است خانواده ها و جوانان مراقب باشند تا فریب دشمنان را نخورند.

حمیدی با اشاره به وجود مدرسه شبانه روزی در این بخش گفت: خوب است خانواده ها از ظرفیت و پتانسیل این مدرسه استفاده کنند و اجازه دهند تا فرزندانشان بخصوص دختران از نعمت سواد بهره مند شوند تا در آینده، معضل کم سوادی فرزندان، باعث چالش و مشکلاتی برای آنان نشود.

وی بعد از شنیدن مشکلات مردم روستا اظهار کرد: مشکل اصلی این روستا در بحث طرح هادی، چهار محله بودن روستای دوزالوم (فدوی) و از هم جدا بودن این محلات است که در حوزه راه و ترابری لحاظ نشده است و به لحاظ ایجاد مشکلاتی در بحث قانونی نیاز است که ابتدا با همکاری بنیاد مسکن و راه و شهرسازی زیرسازی و سپس آسفالت شود.

حمیدی در بحث مکانیزاسیون کشاورزی تصریح کرد: با همکاری دولت تدبیر و امید، از ابتدای تشکیل این دولت و توافق بانک کشاورزی و وزیر جهاد ۱۰ میلیارد تومان در این زمینه طی ۲ سال اعتبار شده است و امسال ۵ میلیارد تومان برای شهرستان در جهت تسهیلات برای خرید تراکتور، کمباین و دیگر تجهیزات کشاورزی تخصیص داده شده است که کشاورزان با تکمیل مدارک خود می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.

وی در مورد برق این بخش نیز ادامه داد: تمام کسانی که تا پایان سال ۹۳، هزینه کنتور یا ترانس خود را پرداخت کرده اند تا پایان سال ۹۴ دارای کنتور و ترانس خواهند شد.

نداشتن اورژانس جاده ای و ولتاژ پایین برق از مشکلات عمده دهستان کرند

در ادامه این نشست، رئیس شورای دهستان کرند اظهار کرد: تبدیل روستای کرند به شهر در سال ۸۷ به تصویب رسیده است و در دستور کار هیئت دولت قرار دارد که نیاز به پی گیری از سوی مسئولین است.

قربان گلدی یوسفی ولتاژ پایین برق حتی در زیر ترانس برق را از مشکلات جدی برق عنوان کرد و گفت: نداشتن اورژانس جاده ای با توجه به وسعت دهستان کرند و مشکلات جاده ای و همچنین تصادفات زیاد، مشکلاتی را در این بخش ایجاد کرده است که نیاز به آن احساس می شود.

یوسفی تسریع شدن کار درمانگاه کرند به شبانه روزی و آبرسانی به روستاها را از دیگر مشکلات عنوان کرد.

در ادامه این نشست، عبدالرحمن دازی رئیس شورای بخش دهستان اترک سند نداشتن مالکیت ۸۰ درصد از اراضی کشاورزی این بخش، مهاجرت خانواده ها به خصوص جوانان به دلیل بیکاری و عدم استفاده از دستگاه دیجیتال را از مشکلات این بخش عنوان کرد.