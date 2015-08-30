فاطمه سادات شبیری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به برگزاری مسابقات اسکواش در همدان اظهار داشت: این مسابقات در بخش مردان در دو رده سنی کمتر از ۱۳ سال و بزرگسالان در کورت اسکواش مجموعه ورزشی شهید حاجی بابایی برگزار شد.

وی افزود: در رده سنی کمتر از ۱۳ سال محمد مهدی دوادگر، علیرضا بیات و امیر صالح نصرتی به ترتیب در جایگاه اول تا سوم ایستادند و در رده سنی بزرگسالان نیز حسن شایان، ایمان اعتماد نیا و امین بهمن پور به ترتیب اول تا سوم شدند.

رئیس هیئت اسکواش استان همدان با بیان اینکه این مسابقات با حضور ۲۷ اسکواش باز برتر استان به مدت دو روز در کورت مجموعه ورزشی شهید حاجی بابایی برگزار شد، گفت: در مسابقات بانوان نیز که در سه رده سنی کمتر از ۱۱ سال و کمتر از ۱۳ سال و بزرگسالان برگزار شد در رده سنی کمتر از ۱۱ سال نازنین حبیبیان غزل نادری فر و نگار شکری به ترتیب نفرات اول تا سوم شدند.

شبیری عنوان کرد: پانیذ داداشی، نسترن صفیحی و نگین ملکی نیز در رده سنی کمتر از ۱۳ سال به ترتیب مقام های اول تا سوم را بدست آوردند همچنین آناهیتا شکری، سمیرا آیینی و نیوشا یوسفیان نیز در بخش بزرگسالان به ترتیب نفرات اول تا سوم شدند.

وی با اشاره به وضعیت این رشته ورزشی در استان همدان بیان کرد: در سال گذشته شاهد افزایش۲۵۰ درصدی تعداد ورزشکار در همدان بوده ایم و این افزایش نوید آینده ای روشن را برای این رشته مهیج در پایتخت تاریخ و تمدن ایران دارد.

رئیس هیئت اسکواش استان همدان یادآور شد: با توسعه مدارس اسکواش و تربیت بیشتر اسکواش بازان و همچنین در وهله اول اگر امکانات ورزشی این رشته در همدان ساخته شود در آینده ای نزدیک تحولی بزرگ در این رشته ورزشی در همدان اتفاق می افتد.

شبیری با اشاره به تاثیر این رشته در بخش گردشگری ورزشی گفت: بخش دولتی و خصوصی در کشورهای پیشرفته گرایش به توسعه اماکن اسکواش پیدا کرده اند.