عبدالوحید فیاضی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: در بررسی آخرین روند رسیدگی به پرونده بورسیه ها که قرار بود دکتر محمد فرهادی وزیرعلوم تحقیقات و فناوری نیز در آن جلسه حاضر شود، که حضور نیافت، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰ بیانیه مشترکی را در ۱۰ بند صادر کردند.

وی افزود: به موجب این بیانیه وزیرعلوم موظف شده تا تکلیف بورسیه ها را تا آغاز سال تحصیلی جدید مشخص کند.

سخنگوی کمیسیون آموزش هدف از تهیه این بیانه را تحقق فرمایشات مقام معظم در دیدارشان با دانشگاهیان و ظلمی که به بورسیه ها شد مطرح کرد.

وی افزود: باید مسببان ظلم به بورسیه ها معرفی شده و با آنها برخورد شود همچنین باید مشخص شود چه شخصی و یا چه اشخاصی اولین بار اسامی بیش از ۳ هزار بورسیه را منتشر و اعلام کردند این افراد بورسیه غیرقانونی هستند.