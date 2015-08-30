به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «رویترز»، موسسه تحقیقاتی «مودیز» به دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی چین و آمریکا و همچنین در وضعیت رکود قرار گرفتن اقتصاد برزیل و روسیهۀ پیش بینی خود را از رشد اقتصاد جهانی در سال آینده میلادی با روند نزولی اعلام کرد.

برهمین اساس، موسسه «مودیز» پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ میلادی را به ۲.۸ درصد کاهش داد، این در حالی است که ۱۰ روز پیش نرخ ۳ درصد برای رشد اقتصاد جهانی در سال آینده میلادی از سوی این موسسه تحقیقاتی اعلام شده بود.

براساس پیش بینی این موسسه، نرخ رشد اقتصادی برای منطقه یورو در سال جاری و آینده میلادی به ترتیب یک و دو درصد خواهد بود.