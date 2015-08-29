قتل رهگذر آمریکایی توسط پلیس شهر نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، افسران پلیس ایالتی در نیویورک به اشتباه با شلیک گلوله یک رهگذر را به قتل رساندند.

پلیس شهر نیویورک در حال دستگیری چند مظنون به قاچاق سلاح و مواد مخدر بودند. مردی 61 ساله به نام «فلیکس کومی» در حال تماشای صحنه بود که توسط شلیک گلوله توسط یک پلیس مخفی کشته شد.

چند ساعت بعد کومی صاحب دو فرزند در بیمارستان برونکس شهر نیویورک جان خود را از دست داد.

پلیس در حال دستگیری یک فرد 37 ساله مظنون به قاچاق مواد مخدر بود. مظنون دیگر 28 ساله «جفری آریستی» بود که به اتهام حمل مواد مخدر و سلاح غیر مجاز دستگیر شدند.

«ریچل کومی» دختر فرد کشته شده به خبرنگاران گفت پدرش راننده اتوبوس بوده که در حال عبور از محل حادثه بود.

«تونی ایسلس» که در نزدیکی محل حادثه زندگی می کند به خبرنگار نیویورک تایمز گفت وقتی صدای تیر را شنید چهار نفر را مشاهده کرد که به اطراف می دویدند. وی گفت چند گلوله توسط پلیس ها شلیک شد.