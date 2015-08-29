ابراز تاسف آمریکا از حکم دادگاه مصری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادگاهی در مصر سه خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره را به سه سال زندان محکوم کرد. این خبرنگاران اهل کانادا، استرالیا و مصر به اتهام انتشار اطلاعات نادرست در قاهره مورد پیگرد قرار گرفتند.

شبکه الجزیره در واکنش به این حکم آن را شک آور و تنفر آور خوانده و حمله به آزادی بیان دانست.

این دادگاه بدون حضور جرج گرست استرالیایی برگزار شد که در ماه فوریه با حکم رییس جمهور مصر از این کشور اخراج شده و به استرالیا بازگردانده شد.

کشور آمریکا در بیانیه ای رسمی به دستگیری و حکم این خبرنگاران واکنش نشان داد و از صدور چنین حکمی اظهار تاسف کرد.

وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه نوشت: ما از دولت مصر می خواهیم تمام راهکارهای قانونی را برای اصلاح این حکم به کار گیرد.