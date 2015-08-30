کلنگ زنی پالایشگاه آناهیتا با حضور وزیر تعاون در کرمانشاه

به گزارش خبرنگارمهر، عبدالرضا مصری شامگاه شنبه در همایش تجلیل از مدیران پاسخگو که شامگاه شنبه در تالار انتظار کرمانشاه برگزار شد، اظهارداشت: مدیران موفق کسانی هستند که پاسخگوی مردم باشند و شهیدان باهنر و رجایی مسئولانی پاسخگو بودند که باید دولتمردان از آنها الگو بگیرند.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری کل قضیه برجام را به وضوح بیان کرده اند و برجام ربطی به نفوذ ندارد و همه کسانی که در مسئله مذاکرات هسته ای تلاش کرده اند قابل ستایش و تقدیر هستند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس، با سپاس از حرکت ابتکاری مردم کرمانشاه برای اولین بار در تجلیل از مسئولان پاسخگو، افزود: همواره دولتمردان در مقابل عملکردهای شایسته از خود تقدیر می کردند اما تقدیری که از سوی مردم انجام شود نشان از رضایت و بهبودی امور دارد.

وی با اشاره به شعار منتخب امسال، همزبانی را به لیوان تشبیه کرد و همدلی را محتوای داخلی آن دانست و گفت: محتوای لیوان ممکن است زهر و یا شهدی شکرین باشد و آن همدلی زیباست که محتوایی گوارا و یکپارچه داشته باشد.

مصری افزود: اگر خودخواهی های فردی، جناحی، حزبی و صنفی کنار گذاشته شود خداوند نیز همدلی را بین مردم ایجاد می کند و در حقیقت بسیاری از اختلاف ها به خاطر خرده نظرها و کوته نگری ها است و به قول شاعر همدلی از همزبانی بهتر است.

وی با یادآوری اینکه روز گذشته پروژه ای با دو هزار متر زیربنا و بهترین تجهیزات روز دنیا ظرف مدت دو ماه افتتاح شد گفت: تکمیل این پروژه با تجهیز فضای تخصصی پزشکی طی دو ماه نشان از توانایی ایران است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس بیان داشت: گاهی به حال جوانانی که با داشتن مدارک عالی تحصیلی و در سنین بالا نتوانسته اند شغل مناسبی داشته باشند متاثر و اندوهگین می شوم که چه پاسخی برای آنها می توان داشت.

مصری از کلنگ زنی پالایشگاه آناهیتا طی۱۰ شهریور ماه با حضور ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبرداد و گفت: این پروژه با تولید ۱۵۰ هزار بشکه در روز و با اعتبارات ۱۲ میلیارد تومان به عنوان آخرین پالایشگاه در کشور و آخرین پروژه صنعتی در غرب کشور یادگار دولت تدبیر و امید خواهد بود.