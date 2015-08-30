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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۱۰

سخنگوی اتاق اصناف ایران:

حضور در میان مردم رمز پایداری دولت است

حضور در میان مردم رمز پایداری دولت است

کرمانشاه- سخنگوی اتاق اصناف ایران، دولتی را پایدار دانست که با مردم و در بین مردم حضور داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی صفایی شامگاه شنبه در همایش تجلیل از مدیران نمونه و پاسخگو اظهار داشت: اگر دولتی می خواهد پایدار شود باید در بین مردم حضور داشته باشد چرا که با آرای ملت قبول مسئولیت کرده است.

وی تصریح کرد: مدیران کرمانشاه در تحقق مطالبات مردم اثر گذار هستند و انقلاب در حقیقت با هدف تبیین مردم سالاری دینی پایه گذاری شده و شکل گرفته است.

سخنگوی اتاق اصناف ایران با اشاره به جمله ای از شهید چمران که پذیرش مسئولیت را متاثر از تقوا دانسته است، بیان داشت: هر مسئولی که بدون داشتن تخصص مسئولیتی را بپذیرد بی تقوایی کرده است.

وی با یادآوری طرح تکریم واقعی ارباب رجوع تصریح کرد: خیلی از کاستی ها مردم را آزار داده است و زیر برگه های درخواست تنها نوشته می شود بررسی بیشتر و در آخر چه کسی پاسخگو خواهد بود.

صفایی ادامه داد: برای بالا رفتن پا روی شانه های هم نگذاریم بلکه دست در دست هم برای موفقیت کشور جمهوری اسلامی بیشتر تلاش کنیم.

وی افزود: برای چندمین بار این دولت خدمتگذار ۶ قدرت جهانی را وادار به پذیرش خواسته های به حق این ملت کرد تا چهره زیبای ایران را در مذاکرات به جهان معرفی کند.

کد مطلب 2898932

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