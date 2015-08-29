واکنش مردم آلمان به درخواست آنگلا مرکل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، شهر درسدن آلمان در چند روز گذشته شاهد تظاهرات گروههای افراطی علیه مهاجران خارجی در کشور آلمان بوده است.

گروههای افراطی راست گرا در چند روز گذشته در این شهر با برگزاری تظاهرات خشونت آمیزی چندین بار با پلیس این شهر درگیر شدند.

چند روز پیش صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل نسبت به سکوت مردم و تماشای این تظاهرات ابراز تاسف کرده بود که ظاهراً مردم نیز در واکنش به درخواست صدراعظم به خیابانها ریخته اند.

به گفته پلیس شهر درسدن حدود هزار نفر از مردم شهر درسدن در شرق آلمان با تجمع در خیابانهای این شهر خواستار برخورد با گروههای نازی در این کشور شدند.

تظاهرکنندگان که منابع غیر رسمی تعداد آنها را ۵هزار نفر اعلام کرد در حمایت از مهاجران خواستار برخورد دولت با گروههای افراطی شدند.

بیشتر مهاجران کنونی در شهر درسدن را پناهندگانی از کشورهای سوریه و عراق تشکیل می دهند که در اثر حملات گروهک داعش از خانه و کاشانه خود آواره شده اند.

در نظرسنجی که توسط شبکه آلمانی ZDF انجام شده بود، حدود ۶۰درصد از مردم آلمان با افزایش تعداد پناهجویان خارجی موافق بودند.