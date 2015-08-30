کشف خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی وزارت دفاع السالوادور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، وزارت دفاع کشور السالوادور از خنثی شدن یک بمب جاسازی شده در یک خودرو پارک شده نزدیک ساختمان این وزارتخانه خبر داد.

ژنرال «دیوید پایس» گفت: خودروی مشکوک پارک شده نزدیک ساختمان وزارت دفاع حاوی بمبی بود که در صورت انفجار قطعات ریز شیشه را در هوا پراکنده می کرد.

وزارت دادگستری السالوادور هنوز درباره عاملان آن اطلاعاتی منتشر نکرده است ولی معلوم است که این خودروی بمب گذاری شده در سلسله تنش های بین گروههای داخلی است که امسال صدها نفر در اثر این درگیری ها کشته شدند.

سفارتخانه آمریکا نیز در واکنش به این خبر گفته است به نظر نمی رسد این بمب گذاری با هدف خسارت به شهروندان آمریکایی ساکن این کشور بوده باشد.