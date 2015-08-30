خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان چهارمحال و بختیاری استانی کوچک در رشته کوه زاگرس است که در بسیاری از حوزه های مختلف این استان، رنگ محرومیت همچنان مشاهده می شود. حوزه بهداشت و درمان یکی از مهمترین حوزه هایی است همچنان در این استان نیازمند توسعه و توجه است.

در حالی که طی چند سال گذشته و همچنین دولت‌های سابق تلاش های بسیاری برای توسعه ارائه خدمات درمانی و بهداشتی برای این استان شده و اقدامات خوبی نیز صورت گرفته اما همچنان کمبودها و ضعف ها در حوزه بهداشت و درمان در این استان رخ‌نمایی می کند و مردم با مشکلات بسیاری روبرو هستند.

در کنار کمبودها و مشکلات حوزه بهداشت و درمان چهارمحال و بختیاری، نبود مرکز درمان ناباروری یکی از مهمترین مراکزی است که نبود آن در استان مشکلات بسیاری را برای خانواده های این استان به ویژه زوج ها جوانی که در آرزوی داشتن فرزند هستند را شده است.

زوج‌های جوان چهارمحالی در مسیر درمان ناباروری به علت نبود مرکز درمان ناباروری در استان، مجبور هستند به استان های دیگر از جمله تهران، اصفهان، فارس و... سفر کنند و جدا از سختی های سرگردانی در این استانها، متحمل پرداخت هزینه های بسیاری می شوند.

یکی از بانوان چهارمحالی که برای درمان ناباروی خود و همسرش به استان مختلف سفر کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرکز درمان ناباروی در استان چهارمحال و بختیاری وجود ندارد و من و همسرم برای درمان ناباروی دچار مشکلات بسیاری در این مسیر شده ایم.

ورود به استان های دیگر برای درمان و پا گذاشت به شهر های بزرگ از جمله تهران بسار استرس زا است چرا که از بدو ورود به شهر تا آدم های مختلفی در سطح شهر روبرو می شود که هیچ شناختی از آنها ندارد وی عنوان کرد: به استان های بسیاری برای درمان از جمله اصفهان، تهران، فارس و... سفر کرده ایم و هزینه های بسیاری را پرداخت کرده ایم.

این بانوی چهارمحالی با اشاره به اینکه سفر به استان های دیگر موجب پرداخت هزینه های بسیار می شود، ادامه داد: به عنوان مثال اقامت در تهران برای ما حدود سه میلیون تومان هزینه داشته است که با توجه به درآمد کم شغل همسرم این رقم برای ما بسیار زیاد بوده است. در کنار هزینه های اقامت، هزینه های رفت و آمد، درمان، غذا و ... نیز برای ما بسیار زیاد بوده است.

وی ادامه داد: جدا از هزینه ها، دوری و سختی سفر و رفت و آمد در یک شهر غریب از مشکلات سفر برای درمان به استان های دیگر است.

وی اظهار داشت: ورود به استان های دیگر برای درمان و پا گذاشت به شهر های بزرگ از جمله تهران بسار استرس زا است چرا که از بدو ورود به شهر تا آدم های مختلفی در سطح شهر روبرو می شود که هیچ شناختی از آنها ندارد.

وی عنوان کرد: درمان در شهر های دیگر به ویژه تهران برای مردم استان های دیگر که هیچ شناختی از این شهرها ندارند بسیاری سخت و مشکل و استرس زا است.

وی تاکید کرد: از مسئولان استان و کشور درخواست داریم که برای رفاه و راحتی مردم این استان ارائه خدمات درمانی و بهداشتی از جمله راه اندازی مرکز ناباروری را در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار دهند تا مردم نیاز به سفر برای درمان نداشته باشند و متحمل هزینه های مختلف نشوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نبود مرکز درمان ناباروی یکی از مشکلات مهم در حوزه درمان استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود، اظهار داشت: راه اندازی مرکز درمان ناباروی در استان چهارمحال و بختیاری همیشه یکی از آرزوهای مردم استان چهارمحال و بختیاری بوده است.

مرتضی هاشم زاده عنوان کرد: متاسفانه زوج های چهارمحالی به ویژه زوج های جوان به علت نبود مرکز درمان ناباروری در استان از این استان به آن استان در حال سفر هستند و به دنبال حل مشکلشان در حوزه ناباروی هستند.

وی عنوان کرد: نبود مرکز درمان ناباروی در استان مشکلات بسیاری را برای زوج ها ایجاد کرده است که مهمترین آنها سرگردانی آنها در استان های دیگر شده است که اگر مرکز درمان ناباروی در استان راه اندازی شود بسیاری از مشکلات در این حوزه حل می شود.

وی ادامه داد: با وجود مشکلات بسیار برای زوجی جوان در این استان به دنبال راه اندازی مرکز درمان ناباروی هستیم تا زوج های جوان با استرس کمتر و هزینه کمتر خدمات درمانی را دریافت کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به اینکه احداث مرکز ناباروی یکی از اهداف مهم در این استان به شمار می رود، عنوان کرد: حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از زوج ها مشکل ناباروی دارند و متاسفانه به علت نبود خدمات درمانی ناباروی در استان مجبور هستند به استان های دیگر مانند اصفهان، یزد، تهران و... سفر کنند و هزینه های بسیاری را پرداخت کنند.

بر اساس تعريف كتب های علمی پزشکی، ناباروری به مواردی اشاره می کند كه «يك زوج با وجود تلاش در مسیر حاملگی در عرض يكسال حامله‌ نشود». زوجهایی كه اصلاً فرزندی ندارند جزء گروه ناباروری اوليه‌ و آنهایی كه حداقل يكبار حامله شده‌اند ولی در حال حاضر ديگر نمی توانند حامله شوند را جزء گروه ناباروری ثانويه‌ طبقه‌بندی می كنند. نحوه بررسی هر دو گروه یکسان است ولی پیامد افرادی که ناباروری ثانویه دارند بهتر است چون پیش از این یکبار باروری آنها به اثبات رسیده است.