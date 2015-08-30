به گزارش خبرنگار مهر، زباله‌های پلاستیکی موجود در آب اقیانوس‌ها یکی از معضلات جدی به شمار می‌روند؛ سالانه ۸.۸ میلیون تن زباله پلاستیکی وارد اقیانوس‌های جهان می‌شوند که حیات موجودات بزرگ و کوچک دریایی را بشدت تهدید می‌کنند.

بر اساس یک مطالعه جدید، میزان زباله‌های پلاستیکی در اقیانوس‌های جهان تا سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۰ برابر خواهد شد.

طرح مخترع جوان هلندی، «بویان اسلت»، برای پاکسازی اقیانوس از زباله‌های پلاستیکی سال ۲۰۱۳ ارائه شد. این طرح شامل یک پلت‌فرم شناور روی آب به شکل فلش است که شعاع زیادی از منطقه مورد نظر را پوشش داده و در نقش یک قیف غول‌پیکر عمل می‌کند.

بر خلاف سایر سیستم‌های شناور در سطح اقیانوس، سیستم Ocean Cleanup Array بر روی آب و در نزدیکی ساحل بوسیله لنگر مستقر می‌شود. زباله‌های پلاستیکی شناور روی آب در اطراف این پلت‌فرم اسیر می‌شوند؛ در این نقطه زباله‌ها از پلانکتون‌ها جدا شده و برای بازیافت باقی می‌مانند.

محققان کارآیی این سیستم را مورد ارزیابی قرار داده و دریافته‌اند، امکان پاکسازی نیمی از اقیانوس آرام طی ۱۰ سال با آن وجود دارد.

سیستم Ocean Cleanup Array وارد فاز توسعه شده و قرار است در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۶ در آب‌های بین ژاپن و کره جنوبی مستقر شود. یک ردیف پاکسازی ۲۰۰۰ متری در نزدیکی جزیره تسوشیما، طی مدت دو سال اقدام به جمع‌آوری زباله‌های پلاستیکی خواهد کرد.

محققان قصد دارند امکان استفاده از زباله‌های پلاستیکی جمع‌آوری شده توسط این سیستم را بعنوان منبع انرژی جایگزین مورد بررسی قرار دهند.

در صورت عملکرد مناسب این سیستم، از یک آرایه ۱۰۰۰ کیلومتری برای پاکسازی بخش زیادی از اقیانوس آرام در مدت ۵ سال استفاده خواهد شد.